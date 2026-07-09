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9 липня 2026, 9:43

Ірак домовився про контроль над доларом із США

Ірак, ймовірно, досяг угоди з адміністрацією Трампа про запровадження нових механізмів контролю, покликаних запобігти попаданню доларів США до Ірану та союзні йому збройні формування. Угода завершує чотиримісячну перерву у постачанні американської валюти до Багдаду, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських та іракських чиновників.

Ірак, ймовірно, досяг угоди з адміністрацією Трампа про запровадження нових механізмів контролю, покликаних запобігти попаданню доларів США до Ірану та союзні йому збройні формування.

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Припинення постачання

Міністерство фінансів США припинило постачання банкнот наприкінці лютого, на початку війни з Іраном. Призупинення позбавило уряд прем'єр-міністра Алі аль-Заїді доступу до готівкових коштів, які отримують від продажу нафти і зберігаються на рахунках у Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

Припинення постачання збіглося з фактичною зупинкою іракського нафтового експорту через війну з Іраном. Цей захід чинив тиск на Багдад з метою скорочення зв'язків із Тегераном, який використовував Ірак як джерело доларів, порушуючи американські санкції.

Ці дії є частиною ширших зусиль адміністрації зі зближення Багдада з Вашингтоном після конфлікту.

ФРС скасувала як мінімум два постачання готівки за розпорядженням Міністерства фінансів, у тому числі одне на суму близько $500 мільйонів, повідомили чиновники.

За словами іракських офіційних осіб, постачання, що здійснюються вантажними літаками, зафрахтованими іракським урядом, відновилися наприкінці минулого місяця.

Згідно з угодою, Багдад узяв на себе зобов'язання не допускати отримання Іраном та його союзниками доларів через іракські обмінні пункти, а також через виплату платні членам проіранських збройних формувань, йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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