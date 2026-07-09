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9 липня 2026, 9:24

Долар утримався біля максимумів: інвестори чекають на рішення ФРС і стежать за Іраном

Долар стабілізувався у четвер, 9 липня, на тлі відновлення військових дій США проти Ірану, що викликало побоювання ринків щодо стійкої інфляції та високих процентних ставок. Китайський юань залишився практично без змін після виходу стриманих даних щодо інфляції за червень. Про це пише Investing.

Долар стабілізувався у четвер, 9 липня, на тлі відновлення військових дій США проти Ірану, що викликало побоювання ринків щодо стійкої інфляції та високих процентних ставок.

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Більшість азіатських валют торгувалися у вузьких діапазонах після того, як опубліковані напередодні протоколи червневого засідання Федеральної резервної системи показали: члени регулятора значною мірою розійшлися у думках щодо необхідності подальшого підвищення процентних ставок.

Японська єна залишалася поблизу 40-річних мінімумів, що тримало ринки у напрузі в очікуванні можливого валютного втручання з боку уряду.

Китайський юань стабільний

Пара USD/CNY знизилася менш ніж на 0,1% у четвер після виходу загалом стриманих даних щодо інфляції за червень.

Індекс споживчих цін зріс на 1% у річному вираженні у червні, не дотягнувши до прогнозу в 1,1% і сповільнившись порівняно з 1,2% у попередньому місяці.

Дані вказують на збереження слабкості споживчих витрат і попиту.

Індекс цін виробників при цьому зріс до чотирирічного максимуму в 4,1% — витрати виробників підштовхнули вгору вищі ціни на енергоносії та сировину, зумовлені нестабільністю на Близькому Сході.

Очікується, що зростання індексу цін виробників у кінцевому рахунку розжене споживчу інфляцію, оскільки високі виробничі витрати перекладатимуться на кінцевих споживачів.

«Дані зміщуються від стану, близького до дефляції, слабопозитивної інфляції. Подібний рівень інфляції навряд чи завадить Народному банку Китаю за необхідності вдатися до заходів грошово-кредитної політики», — зазначили аналітики ING у своєму огляді, додавши, що зниження відсоткових ставок у Китаї, як і раніше, залишається можливим.

Зниження ставок, ймовірно, чинитиме тиск на юань, хоча ING не очікує суттєвого послаблення валюти в найближчі місяці.

Долар стабільний, поки трейдери оцінюють напруженість навколо Ірану та протоколи ФРС

Індекс долара стабілізувався на позначці 100,760 пунктів у четвер після волатильної нічної сесії.

Хоча поновлення військового протистояння США та Ірану спочатку підтримало долар, він різко розгорнувся після того, як протоколи ФРС показали розбіжності серед членів регулятора щодо подальшого підвищення ставок.

Проте американська валюта залишалася поблизу недавніх 13-місячних максимумів. Члени ФРС позначили інфляцію як ключову проблему: будь-яка її стійкість може спричинити підвищення ставок.

Побоювання щодо зростання інфляції посилилися на тлі підйому нафтових котирувань цього тижня, спричиненого відновленням військових дій США проти Ірану. США завдали кількох ударів по близькосхідній країні, а президент Дональд Трамп заявив, що перемир'я з Іраном тепер завершено.

Більшість азіатських валют загалом тупцювали на місці на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Пара USD/JPY знизилася на 0,1% і залишалася поблизу максимального рівня за 40 років. Стійке ослаблення ієни тримало ринки у стані готовності до можливого валютного втручання Токіо — на тлі неодноразових попереджень японських офіційних осіб.

Пара AUD/USD австралійського долара незначно зросла, тоді як пара USD/KRW південнокорейської вони залишалася стабільною на тлі підвищеної волатильності на місцевому ринку акцій.

Пара USD/SGD сінгапурського долара не змінилася, як і пара USD/INR індійської рупії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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