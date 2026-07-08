Кабмін виділить понад 3 млрд грн на відбудову житла у Вишневому

Кабінет Міністрів України доручив профільним міністерствам підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн з резервного фонду державного бюджету для підтримки громади міста Вишневе, що на Київщині. Фінансування спрямують на ліквідацію наслідків масштабного ворожого обстрілу, який відбувся 6 липня. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Виділені кошти спрямують на першочергові потреби громади та відновлення житлового фонду. Зокрема, вони підуть на:

виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло,

відбудову знищеного житла,

капітальний ремонт багатоповерхівок,

відновлення інженерних мереж.

Нагадаємо

У ніч на 6 липня росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, та різних типів ракет. За даними Повітряних Сил ЗСУ, ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БПЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 16 локаціях.