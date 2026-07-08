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8 липня 2026, 18:28

Митниця зібрала рекордну суму: які товари найбільше наповнили бюджет

У червні 2026 року імпорт легкових автомобілів забезпечив 6,9 млрд грн митних платежів до державного бюджету. Це другий за обсягом бюджетоформуючий товар після нафтопродуктів, повідомляє Державна митна служба України.

У червні 2026 року імпорт легкових автомобілів забезпечив 6,9 млрд грн митних платежів до державного бюджету.

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Загалом у червні до Державного бюджету було перераховано 78,1 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь час дії в Україні воєнного стану. Порівняно з червнем 2025 року надходження зросли на 21,2 млрд грн, або на 37,3%.

Що наповнило бюджет

Найбільші митні надходження у червні забезпечили нафтопродукти — 17,9 млрд грн. На другому місці були легкові автомобілі з результатом 6,9 млрд грн.

До десятки основних бюджетоформуючих товарів також увійшли:

  • газ природний і нафтові гази — 1,9 млрд грн;
  • електричні телефонні апарати — 1,2 млрд грн;
  • продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники — 1,2 млрд грн;
  • моторні транспортні засоби — 1,1 млрд грн;
  • машини автоматичного оброблення інформації — 813 млн грн;
  • частини та пристрої транспортних засобів товарних позицій 8701−8705 — 758 млн грн;
  • машини або механізми для збирання й обмолоту сільськогосподарських культур — 741 млн грн;
  • трактори — 740 млн грн.

ДМСУ зазначає, що порівняно з червнем минулого року обсяги імпорту за вагою зросли на 1,4%, а у вартісному вимірі в доларах США — на 22,8%. Податкове навантаження на долар за кілограм товарів збільшилося на 22,1%.

Чому авто серед лідерів

Висока позиція легкових автомобілів у структурі митних платежів пояснюється не лише обсягами імпорту, а й вартістю товару та податковим навантаженням. Під час ввезення авто сплачуються митні платежі, які можуть включати ввізне мито, ПДВ та акцизний податок.

Для бюджету імпорт автомобілів залишається стабільним джерелом надходжень. Особливо це помітно на тлі активного ввезення як нових, так і вживаних легковиків. За даними «Укравтопрому», у першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легкових авто з-за кордону, що лише на 2% менше, ніж торік.

Водночас імпорт нових і вживаних авто чутливий до курсу гривні, купівельної спроможності населення, логістики та очікувань щодо можливих змін у податкових правилах.

Рекорд митниці

Рекордні митні надходження у червні показують, що імпорт залишається одним із головних джерел наповнення бюджету під час війни. Значну роль відіграють енергоносії, транспорт, техніка та товари з високою вартістю.

Як раніше писав «Мінфін», митниця у червні перевиконала план і збільшила збори на 37% у річному вимірі. На тлі високих оборонних і соціальних видатків такі надходження мають пряме значення для фінансування держави.

Для авторинку ці дані також показові. Навіть за обережного попиту автомобілі залишаються великою статтею імпорту й суттєвим джерелом податків. Якщо ввезення авто зберігатиме нинішні обсяги, цей сегмент і надалі буде серед найбільших платників митних платежів до бюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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