До закриття міжбанку в середу, 8 липня, курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу, євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
8 липня 2026, 17:44
Курс валют на закритті міжбанку: долар та євро подорожчали
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Відкриття 8 липня
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Закриття 8 липня
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Зміни
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44,38/44,42
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44,48/44,51
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10/9
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50,69/50,73
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50,76/50,77
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7/4
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,25−44,74 грн. Євро купують за 50,55 грн, а продають за 51,17 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,57−44,60, євро — 51,00−51,14 грн.
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Джерело: Мінфін
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