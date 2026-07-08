Надходження до місцевих бюджетів зросли на 16% за перше півріччя

За підсумками першого півріччя 2026 року фінансові надходження до місцевих бюджетів України продемонстрували помітне зростання. За перші шість місяців громади отримали 274,3 млрд грн, що на 16% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, коли сума становила 236,5 млрд грн. Про це повідомила очільниця Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

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За її словами, виконувати податкові зобовʼязання бізнесу стає все складніше через постійне руйнування підприємств, вимушену релокацію та порушення логістики внаслідок бойових дій. Тим не менш, стійкість регіонів дозволяє акумулювати ресурси для соціальних та оборонних ініціатив на місцях.

Джерела надходжень

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів: