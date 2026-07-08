За підсумками першого півріччя 2026 року фінансові надходження до місцевих бюджетів України продемонстрували помітне зростання. За перші шість місяців громади отримали 274,3 млрд грн, що на 16% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, коли сума становила 236,5 млрд грн. Про це повідомила очільниця Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.
8 липня 2026, 18:07
Надходження до місцевих бюджетів зросли на 16% за перше півріччя
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За її словами, виконувати податкові зобовʼязання бізнесу стає все складніше через постійне руйнування підприємств, вимушену релокацію та порушення логістики внаслідок бойових дій. Тим не менш, стійкість регіонів дозволяє акумулювати ресурси для соціальних та оборонних ініціатив на місцях.
Джерела надходжень
Основні джерела наповнення місцевих бюджетів:
- податок на доходи фізичних осіб — 166,2 млрд грн (+20,5%);
- єдиний податок — 42,1 млрд грн (+10,8%);
- податок на майно — 30,2 млрд грн (+12,8%);
- податок на прибуток — 18,4 млрд грн (+1,4%);
- туристичний збір — 174,8 млн грн (+22,6%);
- збір за місця для паркування транспортних засобів — 112,4 млн грн (+11,1%);
- рентна плата за надра загальнодержавного значення — 343,7 млн грн (+15%).
Джерело: Мінфін
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