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8 липня 2026, 17:27

20 євро за в’їзд до ЄС поки відкладаються: що вирішили через черги на кордонах

Платити 20 євро за електронний дозвіл на в'їзд до ЄС українцям поки не доведеться. Запуск системи ETIAS, яку готують для громадян країн із безвізовим режимом, можуть відкласти щонайменше до 2027 року через проблеми з іншою системою — біометричним контролем EES. Про можливе перенесення повідомила Financial Times.

Платити 20 євро за електронний дозвіл на в'їзд до ЄС українцям поки не доведеться.

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За даними видання, у ЄС визнали, що запуск ETIAS у 2026 році може бути нереалістичним, поки на кордонах не стабілізують роботу Entry/Exit System — системи, яка фіксує в'їзд і виїзд громадян третіх країн.

Водночас на офіційному порталі ЄС Travel Europe досі зазначено, що ETIAS має стартувати в останньому кварталі 2026 року, а мандрівникам наразі не потрібно нічого робити.

20 євро за ETIAS поки не треба платити

ETIAS — це не віза, а електронний дозвіл на короткострокову подорож до країн Шенгенської зони та ще кількох європейських держав. Він стосуватиметься громадян країн, які можуть їздити до ЄС без візи, зокрема українців із біометричними паспортами.

Після запуску системи перед поїздкою потрібно буде заповнити онлайн-анкету, пройти автоматичну перевірку, отримати дозвіл і сплатити збір. Європейська комісія раніше повідомляла, що плата за ETIAS становитиме 20 євро замість попередньо запланованих 7 євро.

Поки система не запущена, оформлювати ETIAS не потрібно. Офіційний сайт ЄС прямо наголошує: зараз від мандрівників не вимагають жодних дій.

ЄС спочатку хоче розібратися з чергами через EES

Причина нового перенесення — не сам ETIAS, а робота Entry/Exit System. Це біометрична система контролю, яка реєструє короткострокові поїздки громадян третіх країн через зовнішні кордони 29 європейських держав.

EES зберігає дані з паспорта, дату й місце в'їзду або виїзду, фото обличчя, відбитки пальців, а також випадки відмови у в'їзді. Вона має замінити звичні штампи в паспортах цифровим записом.

Європейська комісія повідомляла, що EES почала поступове впровадження 12 жовтня 2025 року, а з 10 квітня 2026 року має працювати повністю. На практиці саме біометрична реєстрація стала причиною довших перевірок на частині пунктів пропуску й в аеропортах.

Черги виникли не тільки через техніку

За даними Financial Times, запуск ETIAS зараз міг би ще більше навантажити кордони, які вже переживають складний перехід на EES. Йдеться не лише про ІТ-системи, а й про нестачу персоналу, інфраструктуру, кількість кабінок контролю та пропускну спроможність окремих пунктів.

Єврокомісар із внутрішніх справ Магнус Бруннер заявляв, що частина затримок пов’язана саме з тим, як країни-члени підготували свої кордони: де бракує прикордонників, де не вистачає обладнання, а де фізично замало місця для великого потоку людей.

Тому логіка ЄС виглядає так: спочатку стабілізувати EES, а вже потім запускати ETIAS. Інакше мандрівник спершу проходитиме новий онлайн-дозвіл, а потім усе одно стоятиме в черзі на біометричному контролі.

Безвіз для українців не скасовують

Для українців важливо не плутати ETIAS із візою. Безвізовий режим не скасовують. Українці з біометричним паспортом і надалі можуть подорожувати до Шенгенської зони на короткий строк за чинними правилами — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів, якщо немає окремих обмежень або порушень міграційних правил.

ETIAS після запуску стане додатковою попередньою авторизацією для безвізових мандрівників. Але поки система не працює, українцям не потрібно заповнювати анкету ETIAS, платити 20 євро або купувати «дозвіл» через сторонні сайти.

Окрема ситуація — українці, які вже мають тимчасовий захист, довгострокове проживання або інший чинний дозвіл у Чехії чи іншій країні ЄС. Для них ключовими залишаються чинні документи, паспорт, візова наклейка або інше підтвердження статусу, а не ETIAS як дозвіл для короткострокових безвізових поїздок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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