76% українців роблять незаплановані покупки: що найчастіше спонукає до шопінгу

Понад три чверті українців дозволяють собі здійснювати незаплановані покупки. Найчастіше до спонтанного шопінгу їх спонукають знижки та спеціальні пропозиції. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

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Три чверті українців купують спонтанно

За результатами опитування, 76% українців дозволяють собі незаплановані покупки. Зокрема, 58% респондентів зазначили, що роблять це час від часу, ще 18% — доволі часто.

Водночас 13% опитаних заявили, що планують усі покупки заздалегідь, а 11% відповіли, що після початку повномасштабної війни стали ретельніше контролювати витрати та відмовилися від спонтанного шопінгу.

Що спонукає до незапланованих покупок

Найпоширенішою причиною незапланованих покупок стали знижки та спеціальні пропозиції — їх назвали 47% респондентів.

Ще 28% українців відповіли, що купують товар, якщо побачили його в магазині й він їм просто сподобався.

Інші причини розподілилися наступним чином:

10% — інші причини;

7% — не помічають конкретної причини та купують спонтанно;

4% — поганий настрій або стрес;

3% — гарний настрій чи бажання себе винагородити;

1% — реклама в соціальних мережах.

Опитування

У анонімному опитуванні Rakuten Viber взяли участь понад 20 тисяч респондентів. Найчисельнішою віковою групою були респонденти віком 34−45 років, а понад половина учасників — молодші за 45 років.