Понад три чверті українців дозволяють собі здійснювати незаплановані покупки. Найчастіше до спонтанного шопінгу їх спонукають знижки та спеціальні пропозиції. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
76% українців роблять незаплановані покупки: що найчастіше спонукає до шопінгу
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Три чверті українців купують спонтанно
За результатами опитування, 76% українців дозволяють собі незаплановані покупки. Зокрема, 58% респондентів зазначили, що роблять це час від часу, ще 18% — доволі часто.
Водночас 13% опитаних заявили, що планують усі покупки заздалегідь, а 11% відповіли, що після початку повномасштабної війни стали ретельніше контролювати витрати та відмовилися від спонтанного шопінгу.
Що спонукає до незапланованих покупок
Найпоширенішою причиною незапланованих покупок стали знижки та спеціальні пропозиції — їх назвали 47% респондентів.
Ще 28% українців відповіли, що купують товар, якщо побачили його в магазині й він їм просто сподобався.
Інші причини розподілилися наступним чином:
- 10% — інші причини;
- 7% — не помічають конкретної причини та купують спонтанно;
- 4% — поганий настрій або стрес;
- 3% — гарний настрій чи бажання себе винагородити;
- 1% — реклама в соціальних мережах.
Опитування
У анонімному опитуванні Rakuten Viber взяли участь понад 20 тисяч респондентів. Найчисельнішою віковою групою були респонденти віком 34−45 років, а понад половина учасників — молодші за 45 років.
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