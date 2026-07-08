UniCredit наближається до поглинання Commerzbank

Головний виконавчий директор італійського UniCredit Андреа Орчел максимально наблизився до встановлення контролю над німецьким Commerzbank. Після завершення терміну подачі заявок у межах тендерної пропозиції інвестори погодилися продати таку кількість акцій, яка дозволяє італійському банку збільшити свою потенційну частку до 47,6%. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з оприлюдненою у середу заявою, до дедлайну 3 липня було пред'явлено акції, що становлять 17,6% капіталу Commerzbank, зокрема понад 5% — під час двотижневого відновлення прийому заявок. UniCredit вже володів трохи менше ніж 30%, враховуючи прямі акції та деривативи, які можна конвертувати в капітал.

Такий результат відкриває Орчелу шлях до фактичного контролю над Commerzbank після двох років зусиль, які викликали серйозне невдоволення від Франкфурта до Берліна. Повне поглинання стане найбільшою банківською угодою в Європі за останні два десятиліття. Воно перетворить італійський банк на домінантну силу в Німеччині, а також посилить його присутність у Польщі.

Посилення переговорних позицій

«Цей крок означає черговий етап на шляху до де-факто контролю над німецьким банком. Шлях до повної інтеграції залишається довгим і складним, він пов'язаний із регуляторними, політичними та операційними викликами в Німеччині. Проте Орчел суттєво зміцнив свої переговорні позиції», — зазначив Ніколо Нунціата, стратег з акцій та мультиактивів у Banca Finint.

Щойно UniCredit набуде право власності на нові акції, Орчел, ймовірно, зможе призначити своїх представників до наглядової ради, що відкриє шлях для стратегічних кроків або змін у керівництві. Проте опір з боку німецького уряду, головної виконавчої директорки Commerzbank Беттіни Орлопп та представників профспілок може ускладнити ці зусилля, оскільки німецький банк не демонструє жодних ознак капітуляції.

«Ми продовжуватимемо фокусуватися на інтересах наших клієнтів, співробітників та акціонерів», — заявили в Commerzbank у середу.

У банку також додали, що пред'явлені до викупу акції походять переважно від банків та пов'язаних із UniCredit сторін, тоді як на частку інституційних та роздрібних інвесторів припадає лише близько 2%.

Регуляторні погодження та права голосу

Будь-які дії Орчела щодо встановлення контролю, ймовірно, доведеться відкласти доти, доки UniCredit не отримає необхідних регуляторних дозволів на право власності. Це включає схвалення від Європейського центрального банку (ЄЦБ) на збільшення прямої частки понад 30%. За словами Орчела, цей процес може тривати від трьох до шести місяців.

ЄЦБ також може вимагати від UniCredit консолідувати баланс Commerzbank у свою звітність, якщо дійде висновку, що італійський банк отримав фактичний контроль, а це, як зазначав Орчел, збільшить вимоги до його капіталу.

«UniCredit прагне продовжувати конструктивну взаємодію з усіма зацікавленими сторонами, одночасно проходячи необхідні регуляторні та наглядові процедури щодо своїх інвестицій», — йдеться в заяві італійського банку.

Частка UniCredit становить 49,65% прав голосу в Commerzbank, оскільки казначейські акції німецького банку не є голосуючими. За заявою UniCredit, їхня частка формально зросте до цього рівня, щойно Commerzbank анулює ці акції, як він і зобов'язався зробити.

Падіння акцій

У середу, 8 липня, акції обох банків знизилися на тлі загального падіння на фондових ринках: папери UniCredit у Мілані втратили 3,6%, а акції Commerzbank у Франкфурті впали на 1,5%. UniCredit запропонував 0,485 власної акції за кожну акцію Commerzbank, що оцінювало німецького конкурента приблизно у 43 млрд євро за станом на закриття торгів у вівторок.

Можливі сценарії розвитку подій

Раніше UniCredit окреслив три потенційні сценарії своєї пропозиції. Перший — збереження частки на рівні близько 30% — уже пройдено. Другий передбачає перехід UniCredit на контролюючі позиції, де процесом керуватиме його німецький підрозділ HVB. Найамбітнішим варіантом залишається повне злиття у разі викупу достатньої кількості акцій.

Гендиректорка Commerzbank Беттіна Орлопп заявила, що якщо після завершення угоди частка UniCredit залишиться нижчою за 50%, банк опиниться у стратегічному глухому куті, що стане «шляхом до страждань». Вона також назвала пропозицію UniCredit заниженою та попередила про можливі втрати доходів.

Уряд Німеччини, який є другим за величиною акціонером Commerzbank із часткою близько 12%, неодноразово виключав можливість продажу свого пакета UniCredit і закликав Орчела відмовитися від своїх намірів.

На початку цього року німецькі чиновники навіть неофіційно зверталися до інших європейських банків, щоб з'ясувати, чи може стратегічний інвестор викупити частку або взагалі поглинути Commerzbank, повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

Хоча влада Німеччини визнає, що навряд чи зможе завадити UniCredit купувати нові акції, її опозиція здатна ускладнити італійському банку збір голосів, необхідних на зборах акціонерів для проведення серйозних змін у Commerzbank.

Зараз головне питання для Орчела полягає в тому, як нарощувати свій поточний пакет. В UniCredit уже заявляли, що можуть купувати більше акцій на відкритому ринку після отримання регуляторних дозволів. Банк також може запустити ще одну тендерну пропозицію або реструктуризувати наявні деривативи, щоб отримати більше реальних акцій.

Повне поглинання означатиме радикальні зміни для Commerzbank. Орчел зазначав, що прагне скоротити щонайменше 5 000 робочих місць та згорнути міжнародну мережу банку. Орлопп натомість стверджує, що це підірве саму бізнес-модель установи.

«Попереду ще можуть бути несподівані повороти, але вектор руху стає дедалі чіткішим. «Фінал може затягнутися на місяці, але стає все важче уявити, що все це не закінчиться повним поглинанням», — прокоментував Коул Смід, генеральний директор американської інвестиційної компанії Smead Capital Management, яка володіє акціями UniCredit.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у березні 2026 року італійська фінансова група UniCredit ініціювала добровільну пропозицію щодо обміну акцій для поглинання німецького Commerzbank, оцінивши актив у 35 мільярдів євро. Цей крок мав на меті легально обійти антимонопольні ліміти законодавства ФРН на тлі категоричної незгоди з боку уряду Німеччини.