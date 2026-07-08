Нова ескалація на Близькому Сході: Іран атакував об’єкти США

Іран завдав ракетно-дронових ударів по американських військових об'єктах у Бахрейні та Кувейті. Атака стала відповіддю на нові удари США по іранських військових цілях. Про це повідомляє Reuters .

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Що відомо

Корпус вартових ісламської революції заявив, що під удар потрапили база Бандар-Салман, штаб П’ятого флоту США в Бахрейні та авіабаза Алі-аль-Салем у Кувейті.

Також в Ірані стверджують, що під час операції було збито американський безпілотник MQ-9, який нібито намагався завадити атаці.

Військові Кувейту повідомили, що сили протиповітряної оборони відбивали ракетні та безпілотні атаки.

Перед цим США завдали нової серії ударів по Ірану після атак на три танкери в Ормузькій протоці. Вашингтон також скасував ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту.

За даними Центрального командування Збройних сил США, серед цілей були понад 60 малих суден Корпусу вартових ісламської революції.

У CENTCOM заявили, що атаки іранських сил є небезпечним порушенням режиму припинення вогню та підривають свободу судноплавства.

Об'єднане військове командування Ірану, Центральний штаб «Хатам аль-Анбія», назвало удари США відкритим актом агресії. Там пригрозили «нищівною відповіддю» та заявили, що Тегеран не дозволить Америці втручатися в управління протокою.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у порушенні угоди про припинення вогню. Він вказав на нові американські удари, відновлення нафтових санкцій, порушення іранських заходів у протоці та ізраїльські атаки на Ліван.

«Епоха залякувань і вимагання закінчилася», — написав Галібаф у соцмережі X.

Раніше іранські медіа повідомляли про вибухи на острові Харк, який називають «нафтовим серцем» Ірану, а також на острові Кешм і в південних портових містах Сірік та Бандар-Аббас. У заяві CENTCOM острів Харк не згадувався, хоча з нього Іран експортує 90% своєї сирої нафти.

Американський чиновник повідомив Reuters, що удари США були спрямовані по іранських системах протиповітряної оборони, берегового спостереження, ракетах «земля-повітря», протикорабельних крилатих ракетах і майданчиках для запуску безпілотників.

Про загибель цивільних в Ірані не повідомлялося. Водночас кореспондент іранського державного телебачення заявив, що кілька людей отримали поранення уламками «ворожої ракети» в Сіріку.

Після повідомлень про нові удари ціни на нафту зросли більш ніж на 3%.

МЗС Ірану засудило нові удари США та скасування ліцензії на продаж нафти. У Тегерані назвали це порушенням рамкової угоди про припинення війни та попередили, що Вашингтон відповідатиме за наслідки.

Хоча Іран заперечував причетність до останніх атак на судна в Ормузькій протоці, Катар звинуватив Тегеран у нападі на кораблі, зокрема на великий танкер зі скрапленим природним газом Al Rekayyat.

В іранському МЗС заявили, що звинувачення Катара викликають подив, а Тегеран нібито добросовісно виконує свої зобов’язання. Водночас там зазначили, що комерційні судна ризикують, якщо користуються маршрутами, не погодженими з Іраном.

Іранський режим прагне запровадити постійну систему зборів за проходження через Ормузьку протоку. Це може суттєво змінити баланс сил у регіоні, де США довгий час виступали гарантом безпеки.

Новий обмін ударами став черговою загрозою для крихкого перемир’я, укладеного минулого місяця між США та Іраном. Воно мало дати 60 днів для переговорів про постійну угоду.

Непрямі переговори в Катарі завершилися минулого тижня без ознак прогресу. Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово погрожував відновити бомбардування, якщо Іран не поводитиметься «належним чином» і не погодиться на угоду.