Курс валют 8 липня: долар в банках зріс на 17 копійок

У середу, 8 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 6 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,25−44,75 грн. Євро купують за 50,59 грн, а продають за 51,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,55−44,59, євро — 50,95−51,18 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,38−44,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,69−50,73 грн/євро.

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