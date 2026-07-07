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7 липня 2026, 18:50

Європа розробляє нові правила безпеки, спираючись на українські антикризові напрацювання

У ПАРЄ розпочали розробку нових європейських стандартів захисту критичної інфраструктури, взявши за основу український досвід. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

У ПАРЄ розпочали розробку нових європейських стандартів захисту критичної інфраструктури, взявши за основу український досвід.

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Війна стала жорстким випробуванням для українських енергетичних, транспортних та логістичних систем, проте саме цей драматичний досвід допомагає сьогодні формувати ефективніший підхід до безпеки всього континенту.

На засіданні комітету Парламентської асамблеї Ради Європи обговорили необхідність створення єдиного алгоритму реагування на гібридні загрози. Європейські експерти визнають, що після 2022 року безпекова архітектура Європи потребує серйозного оновлення, адже те, що раніше здавалося суто внутрішньою проблемою окремих країн, сьогодні перетворилося на спільний виклик.

Український досвід як фундамент безпеки

Ключовим аспектом дискусії стало використання українських напрацювань у сфері кіберзахисту та фізичної стійкості об'єктів. Україна навчилася не лише оперативно відновлювати сервіси після масованих атак, а й будувати децентралізовані системи, які значно складніше вивести з ладу. Саме ці механізми стануть «каркасом» для нових рекомендацій Ради Європи.

Серед ключових напрямів, які планують імплементувати в європейське законодавство, виокремлюють такі:

  1. Децентралізація енергосистем: перехід до автономних вузлів генерації, які мінімізують наслідки ударів по великих об'єктах.

  2. Спільний протокол кібербезпеки: автоматизований обмін даними про нові види вірусних атак та спроби втручання в роботу державних систем.

  3. Створення стійких логістичних ланцюгів: розробка альтернативних маршрутів постачання та зберігання ресурсів, що дозволяють підтримувати життєдіяльність навіть під час блекаутів.

  4. Швидка відбудова: впровадження стандартів «відновлення на ходу», коли критично важливі вузли замінюються в максимально стислі терміни.

Наступним кроком стане формування робочої групи, яка до кінця року має підготувати проєкт резолюції. Очікується, що цей документ стане обов’язковим до розгляду та запровадження для всіх країн-учасниць Ради Європи.

Україна ж у цьому процесі виступає як ключовий експерт, що володіє унікальними знаннями в умовах реальних воєнних дій.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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