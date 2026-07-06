Національний банк України встановив на 7 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,5696 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ курс гривні не змінився.
6 липня 2026, 17:20
Долар без змін, євро падає: офіційний курс НБУ на 7 липня
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Курс долара
На вівторок НБУ встановив курс долара на рівні 44,56 грн.
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 50,86 грн, що на 16 копійок менше, ніж у понеділок (51,02 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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