Долар без змін, євро падає: офіційний курс НБУ на 7 липня

Національний банк України встановив на 7 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,5696 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ курс гривні не змінився.

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На вівторок НБУ встановив курс долара на рівні 44,56 грн.

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 50,86 грн, що на 16 копійок менше, ніж у понеділок (51,02 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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