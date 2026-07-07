Кабмін запустив компенсацію ставок за кредитами на сонячні панелі, генератори і когенерацію

Уряд виділив 319 млн грн на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для бізнесу, який будує власні джерела електроенергії. Постанова Кабміну № 850 від 1 липня запроваджує новий механізм підтримки проєктів розподіленої генерації — сонячних панелей, генераторів, когенераційних установок та інших автономних джерел живлення. Про це повідомляє видання Liga Zakon .

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Як це працює

Схема проста: підприємство бере кредит у банку на будівництво власної генерації, а держава частково компенсує відсотки за цим кредитом. Гроші проходять через Національну установу розвитку і уповноважені банки — учасники експериментального проєкту підтримки розподіленої генерації.

Алгоритм виглядає наступним чином:

Банк подає заявку на поповнення спеціального рахунку умовного зберігання. НУР щомісяця зводить перелік витрат і надсилає його до Мінекономіки до 15 числа наступного місяця. Мінекономіки протягом п'яти робочих днів розподіляє кошти між банками.

Якщо заявок більше, ніж грошей у бюджеті, кошти розподіляють пропорційно. Тобто банк може отримати лише частину заявленої суми за конкретний місяць, а решту — пізніше.

Звідки взяли гроші

319 млн грн уряд не знайшов додатково, а перерозподілив у межах бюджету Мінекономіки.

Кошти зняли з двох програм — гуманітарного розмінування та міжнародного співробітництва з іноземними державами. Це означає, що підтримка розподіленої генерації малого та середнього бізнесу стала пріоритетом за рахунок інших важливих статей.

Для бізнесу, який кредитується на власну генерацію, це реальний шанс здешевити позику вже цього бюджетного року. Головне застереження — обсяг компенсацій залежить від того, скільки грошей залишиться в бюджеті після отримання всіх заявок.

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