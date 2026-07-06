Курси долара та євро в обмінниках та банках можуть сильно відрізнятися: що відбувається

Масштабне святкування 250-річчя США з вихідними у Штатах із 3 по 5 липня суттєво вплине на поведінку пари євро/долар на міжнародному ринку. Відповідно все це позначиться і на курсі євро в Україні.

Справа в тому, що американським банкам та бізнесу знадобиться як мінімум один-два робочі дні цього тижня, щоб повністю увійти до ділового ритму. А ось Європі та Україні, які повноцінно пропрацювали минулої п'ятниці і не мали додаткового вихідного, таке додаткове розгойдування не потрібне.

У результаті пара євро/долар буде млявою в понеділок, доки американський ринок не запрацює на повну силу, і лише з вівторка по п'ятницю міжнародний валютний ринок вийде на свої звичайні обсяги.

Причому в понеділок, 6 липня, поки американці тільки розгойдуватимуться, в ЄС опублікують показники роздрібного продажу та дані щодо індексу цін виробників. Вони суттєво вплинуть на поведінку кількох євро/долар на зовнішніх майданчиках. Стратегічна ініціатива залишиться цього дня саме за європейцями.

Але вже з вівторка по п'ятницю тригерами для світового валютного ринку та пари євро/долар із відповідною автоматичною реакцією українського міжбанку за курсом євро будуть:

7 липня, у вівторок, — дані щодо торговельного балансу США, а також статистика з торговельного балансу Франції та промислового виробництва у Німеччині, двох економічних локомотивах Європи.

8 липня, в середу, — пізно ввечері буде опубліковано протокол засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США, який без будь-яких інших економічних і військових новин легко здатний рухати пару євро/долар в межах до 1 центу на євро. Для України це означатиме можливі коливання курсу євро щодо гривні в межах до 45 копійок на євро.

9 липня, у четвер, на поведінку пари євро/долар впливатимуть публікації американських даних за кількістю первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, статистики продажів на вторинному ринку житла, а також даних щодо торговельного балансу Німеччини. Ці дані, за моїми оцінками, також можуть рухати пару євро/долар у межах до 0,5−0,7 цента на євро, що загрожує Україні коливаннями курсу євро щодо гривні в межах до 22,5−31,5 копійки на євро.

І лише 10 липня, у п'ятницю, ринок по парі євро/долар отримає невеликий перепочинок, оскільки не публікуватиметься серйозних даних ні по Європі, ні по Штатах.

По парі євро/долар цього тижня я чекаю на коливання котирувань в межах коридору від 1,132 до 1,151 долара за євро.

З міжнародних чинників у ці дні варто також відзначити і геополітичні події, а саме реальне дотримання перемир'я між США та Іраном та можливість повноцінного судноплавства в Ормузькій протоці, що безпосередньо впливає на світові ціни на нафту. Принципове значення це має і для України через нашу залежність від вартості енергоносіїв.

На момент написання статті особливих загроз для економіки України ця ситуація не віщує, оскільки ціни на нафту зберігають тренд на поступове зниження.

Графік нафтових цін BRENT

Але ситуація на Близькому Сході залишається складною, і розклад динаміки цін на нафту на тлі геополітичних подій може змінитися практично миттєво. Тож фактор геополітики залишиться важливим для міжнародного та українського валютних ринків практично весь цей тиждень. Адже вартість енергоносіїв безпосередньо впливає на необхідні обсяги купівлі валюти імпортерами палива на нашому валютному ринку, а отже, позначається і на загальному попиті на валюту на торгах.

Із суто українських чинників цього тижня варто відзначити :

Збереження високого попиту на валюту з боку багатьох груп імпортерів — від держкомпаній і оборонного сектора до імпортерів енергоносіїв і рітейлерів. Це збільшить загальний обсяг торгів, а Нацбанку доведеться щодня підтримувати гривню на міжбанку. За моїми прогнозами, щоденні обсяги операцій на міжбанку, зафіксовані системою Bloomberg, цього тижня будуть у межах від 210 млн. до 330 млн. доларів з піковими значеннями з 7 по 9 липня.

Інтервенції НБУ та їх тактика. Оскільки останні кілька тижнів попит на валюту на міжбанку з боку імпортерів перебуває на дуже високому рівні, а експортери не особливо поспішають розлучатися з валютною виручкою, основним продавцем долара на торгах залишиться НБУ.

Тому для українського валютного ринку принциповим залишиться питання щодо обсягів валюти, які щодня готовий витрачатиме Нацбанк із резервів для підтримки гривні, та про цінників, за якими він проводитиме свої інтервенції.

Поки що Нацбанк, за моїм прогнозом, продовжить проводити їх практично щодня і неодноразово протягом робочого дня, тим самим утримуючи психологічно важливий рубіж у 45 гривень за долар. Періодично регулятор «притискатиме» котирування долара значно нижче — до рівнів близько 44,5 гривні за долар, як він зробив наприкінці минулого тижня.

Для підтримки курсу гривні на торгах Нацбанку, за моїми розрахунками, доведеться за період з 6 по 10 липня витратити близько 920 млн. — 1,2 млрд. доларів. НБУ продовжить за допомогою своїх інтервенцій із продажу американської валюти на міжбанку максимально згладжувати не лише курсові коливання щодо долара, а й опосередковано впливати на волатильність євро щодо гривні.

Активність населення щодо купівлі валюти. Після нещодавнього зльоту котирувань долара та євро до кінця червня зростання курсу зникло: зараз йде певна корекція котирувань на міжбанку і, як наслідок, на готівковому ринку. Тобто тиск на курс з боку наявного сегмента валютного ринку психологічно дещо знизився. Хоча громадяни продовжують купувати валюту більше, ніж здають в обмінники та продають зі своїх валютних карток.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (за останні 30 днів)

За моїми прогнозами, цього тижня така тенденція збережеться: щоденне перевищення купівлі валюти населенням над її здаванням перебуватиме в межах від 10 млн. до 48 млн. доларів в еквіваленті.

Крім того, на жаль, важливим фактором, який уже традиційно впливає на настрої всіх учасників нашого валютного ринку, залишається війна та інтенсивність обстрілів Росією на території України.

Прогноз курсу долара та євро на 6−10 липня

Міжбанк

При прогнозному коридорі з пари євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,132 до 1,151 долара за євро та коридорі безготівкового долара на міжбанку від 44,40 до 45,10 гривні робочий коридор з безготівкового євро у ці дні становитиме від 51,50 до 50,70 гривні.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня працюватимуть зі спредом щодо долара в межах від 20 до 30 копійок, а щодо євро — від 20 до 70 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах від 44,10 до 45,25 грн ., а в обмінниках фінкомпаній — від 44,20 до 45,15 грн .

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах від 50,55 до 51,90 грн ., а в обмінниках фінкомпаній — від 50,60 до 51,80 грн .

Весь цей тиждень спостерігатиметься широке розкидання котирувань купівлі та продажу долара та євро як у банках, так і в обмінниках фінкомпаній. Це пов'язано з різними, часом навіть протилежними прогнозами фінансистів щодо майбутнього тренду щодо курсу цих валют як у світі, так і в Україні.