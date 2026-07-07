Tesla чи BYD — у кого більше шансів на зростання, а де інвестори вже заклали надто високі очікування в ціну акцій? У новому випуску порівнюємо двох найбільших гравців ринку електромобілів: американську Tesla Ілона Маска та китайського автогіганта BYD.
7 липня 2026, 13:58
Tesla проти BYD: чому Китай обходить Ілона Маска (відео)
BYD уже випереджає Tesla за обсягом продажів, виручкою, чистим прибутком і часткою глобального ринку електрокарів. Водночас ринкова капіталізація Tesla залишається у рази більшою. Чому інвестори готові платити за Tesla значно дорожче? Чи справді американська компанія має більший потенціал зростання? І чи може BYD стати однією з найцікавіших історій китайського фондового ринку? Розбираємо реальні фінансові показники, продажі, прибутковість, мультиплікатори, частку ринку та стратегії обох компаній.
Джерело: Мінфін
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