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7 липня 2026, 13:58

Tesla проти BYD: чому Китай обходить Ілона Маска (відео)

Tesla чи BYD — у кого більше шансів на зростання, а де інвестори вже заклали надто високі очікування в ціну акцій? У новому випуску порівнюємо двох найбільших гравців ринку електромобілів: американську Tesla Ілона Маска та китайського автогіганта BYD.

BYD уже випереджає Tesla за обсягом продажів, виручкою, чистим прибутком і часткою глобального ринку електрокарів. Водночас ринкова капіталізація Tesla залишається у рази більшою. Чому інвестори готові платити за Tesla значно дорожче? Чи справді американська компанія має більший потенціал зростання? І чи може BYD стати однією з найцікавіших історій китайського фондового ринку? Розбираємо реальні фінансові показники, продажі, прибутковість, мультиплікатори, частку ринку та стратегії обох компаній.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
7 липня 2026, 14:20
#
Обходит только ценой, которую китаезам компенсирует власть.
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0
lider2000
lider2000
7 липня 2026, 16:49
#
BYD *амно, Тесла рулит.
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