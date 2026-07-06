У понеділок, 6 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 74,59 грн/л, на дизельне пальне — на 1 коп. до 76,01 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
6 липня 2026, 16:44
Бензин і дизель знову подорожчали: які ціни на АЗС 6 липня
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Середні ціни на пальне станом 6 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин марки А-95 (преміум) — 78,72 грн/л;
- Бензин марки А-95 — 74,59 грн/л (здорожчав на 2 коп.);
- Бензин марки А-92 — 69,51 грн/л (здешевшав на 7 коп.);
- Дизпальне — 76,01 грн/л (здорожчало на 1 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 40,22 грн/л, що на 30 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем — 3 липня.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Ворог б'є по АЗС
З квітня 2026 року росія цілеспрямовано та інтенсивно атакує українські автозаправні станції (АЗС). До 6 липня росіяни зруйнували 200 АЗС.
«Ці об'єкти побудовані за приватні кошти та обслуговують винятково мирне населення», — каже головний редактор видання «Нафторинок» Олександр Сіренко.
Найбільше страждають прифронтові регіони: Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська області. РФ бʼє і по АЗС Полтавщини, недавно ворог знищив там чотири станції.
Джерело: Мінфін
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