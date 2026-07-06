Бензин і дизель знову подорожчали: які ціни на АЗС 6 липня

У понеділок, 6 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 74,59 грн/л, на дизельне пальне — на 1 коп. до 76,01 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

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Середні ціни на пальне станом 6 липня

Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:

Бензин марки А-95 (преміум) — 78,72 грн/л;

Бензин марки А-95 — 74,59 грн/л (здорожчав на 2 коп.);

Бензин марки А-92 — 69,51 грн/л (здешевшав на 7 коп.);

Дизпальне — 76,01 грн/л (здорожчало на 1 коп.).

Середня ціна автогазу становить 40,22 грн/л, що на 30 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем — 3 липня.

Ціни АЗС на пальне та автогаз

Ворог б'є по АЗС

З квітня 2026 року росія цілеспрямовано та інтенсивно атакує українські автозаправні станції (АЗС). До 6 липня росіяни зруйнували 200 АЗС.

«Ці об'єкти побудовані за приватні кошти та обслуговують винятково мирне населення», — каже головний редактор видання «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Найбільше страждають прифронтові регіони: Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська області. РФ бʼє і по АЗС Полтавщини, недавно ворог знищив там чотири станції.