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6 липня 2026, 13:39

Українці частіше обирають бензин та дизель: що сталося з ринком електрокарів

У першому півріччі 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. За аналогічний період минулого року цей показник становив 56,5%, повідомляє «Укравтопром».

У першому півріччі 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків.

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Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі. На них припало 39,2% продажів нових авто проти 37,1% у першому півріччі 2025 року.

Дизельні автомобілі також посилили позиції. Їхня частка зросла з 19,4% до 22,5%.

Гібриди ростуть, електрокари просіли

Частка гібридних авто на ринку нових легковиків збільшилася з 26,5% до 29,8%. Це робить гібриди другим за популярністю типом силової установки після бензинових моделей.

Натомість частка електромобілів за рік різко скоротилася — з 16,9% до 8,3%. Це одне з найпомітніших змін у структурі продажів першого півріччя.

Автомобілі з ГБО, як і торік, залишилися нішевим сегментом. На них припало менше 1% продажів нових легкових авто.

Лідери за типами двигунів

Лідерські позиції за моторними сегментами у першому півріччі 2026 року посіли:

  • бензинові авто — Hyundai Tucson;
  • гібридні авто — Toyota RAV-4;
  • дизельні авто — Renault Duster;
  • електромобілі — BYD Leopard 3;
  • авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Позиції Hyundai Tucson у двох сегментах показують, що модель залишається однією з найсильніших на ринку нових авто. Водночас Toyota RAV-4 утримує лідерство серед гібридів, а Renault Duster — серед дизельних моделей.

BYD Leopard 3 став найпопулярнішим новим електромобілем у своєму сегменті. Раніше «Укравтопром» повідомляв, що ця модель уже очолювала місячний рейтинг нових електрокарів в Україні: у січні було зареєстровано 169 таких авто.

Що показує структура ринку

Зростання частки бензинових і дизельних авто свідчить, що українські покупці у 2026 році частіше обирають зрозуміліші та практичніші силові установки. Для багатьох вирішальними залишаються ціна, запас ходу, доступність сервісу, швидкість заправки та передбачуваність експлуатації.

Падіння частки електромобілів не означає відмову від електротранспорту. Радше йдеться про зміну балансу в новому сегменті: частина покупців може переходити до гібридів, які дають нижчу витрату пального без залежності від зарядної інфраструктури.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі український ринок нових авто зріс лише на 0,5% — до близько 33 тис. машин. На такому невеликому ринку навіть зміна кількох популярних моделей або партій імпорту може суттєво вплинути на частки окремих типів двигунів.

Для дилерів ці цифри означають, що попит залишається змішаним. Бензинові й дизельні моделі забезпечують основний обсяг продажів, гібриди продовжують набирати частку, а електромобілі потребують сильнішої пропозиції, конкурентних цін і ширшої зарядної інфраструктури, щоб повернутися до торішніх позицій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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