Захист прав позичальників у спорах з колекторами: роз’яснення законодавства

Навіть якщо у вас є прострочений кредит , ви залишаєтеся захищеними українським законодавством. Постійні дзвінки, погрози та психологічний тиск — це не методи стягнення боргу, а грубі порушення закону. Як пояснює Судово-юридична газета , позичальник не має залишатися беззахисним перед колекторами, оскільки їхня діяльність чітко врегульована державою.

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Які правила гри встановлює закон

Діяльність колекторів в Україні контролюється державою згідно з Законом України № 1349-IX. Компанії, що займаються врегулюванням боргів, зобов’язані бути внесені до Реєстру колекторських компаній, який веде Національний банк України. Якщо фірма відсутня у цьому реєстрі, її вимоги є незаконними.

Закон встановлює жорсткі рамки етичної поведінки під час взаємодії з боржником. Колектори мають право інформувати про борг, проте вони не можуть використовувати методи, що виходять за межі правового поля.

Ось основні заборони, встановлені законом:

Психологічний тиск. Заборонено погрожувати фізичною розправою, пошкодженням майна або виселенням. Час для дзвінків. Категорично заборонено телефонувати або писати з 20:00 до 09:00. Частота контактів. Не можна контактувати з людиною понад два рази на добу (якщо вона сама не ініціювала спілкування). Фальсифікація. Заборонено називатися представниками поліції, суду чи виконавчої служби, а також використовувати державну символіку у повідомленнях. Втручання у приватність. Не можна збирати інформацію про особисте життя, графік відпусток чи публікації в соцмережах, а також тиснути на родичів, друзів чи колег, які не є сторонами договору.

Як захистити свої права

Якщо колектори переходять межу закону, важливо діяти системно. Спочатку зафіксуйте всі порушення: зберігайте скриншоти повідомлень, записи розмов та журнали дзвінків. Під час першого контакту вимагайте повну назву компанії, а потім перевірте її наявність у Реєстрі НБУ.

Якщо компанія порушує ваші права — звертайтеся до Національного банку України. НБУ має повноваження штрафувати порушників, а у складних випадках — виключати їх із реєстру. У разі реальних погроз життю чи майну радимо негайно писати заяву до Національної поліції.

Пам’ятайте: жодна колекторська компанія не має права накладати арешт на майно чи рахунки без рішення суду та дій державного виконавця. Будь-які «попередження» про виселення чи кримінальну відповідальність є звичайною маніпуляцією.

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