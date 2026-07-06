Після чергових російських атак по Україні чимало автомобілів було пошкоджено або повністю знищено. Для власників таких транспортних засобів Головний сервісний центр МВС нагадав порядок дій, який дозволяє безкоштовно вибракувати авто та, за потреби, відновити водійські документи.
Як списати авто, знищене через обстріл: у МВС пояснили алгоритм
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Алгоритм дій
Якщо транспортний засіб знищено внаслідок ворожого обстрілу, власник може звернутися до мобільного сервісного центру МВС. Такі центри працюють безпосередньо в районах, де ліквідовують наслідки атак. Попередній запис для отримання послуг не потрібен.
У мобільному сервісному центрі МВС можна:
- здійснити вибракування транспортного засобу;
- відновити посвідчення водія;
- відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- отримати консультацію щодо необхідних адміністративних процедур.
Перед зверненням до сервісного центру власнику необхідно спочатку звернутися до правоохоронних органів — поліції, СБУ або іншого органу досудового розслідування — та отримати документ, який підтверджує статус потерпілої особи. Після цього документи можна подати до мобільного або будь-якого територіального сервісного центру МВС.
У МВС наголошують: навіть якщо автомобіль повністю знищений, він і надалі залишається зареєстрованим за власником, доки його офіційно не знімуть з державної реєстрації. Саме для цього і передбачена процедура вибракування.
Послуга є безкоштовною та доступна у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника. Звернутися може як сам власник автомобіля, так і його уповноважений представник.
Для оформлення необхідно надати:
- документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — за наявності;
- номерні знаки — за наявності;
- нотаріально посвідчену довіреність, якщо звертається представник.
Якщо реєстраційні документи або номерні знаки були втрачені чи викрадені, потрібно надати відповідну довідку або постанову правоохоронних органів.
У сервісному центрі зазначають, що вибракування транспортного засобу проводиться безкоштовно протягом одного робочого дня після подання всіх необхідних документів.
Водночас власникам варто врахувати важливу умову: після вибракування транспортного засобу відновити його державну реєстрацію вже неможливо. Також така процедура недоступна, якщо на автомобіль накладено обтяження.
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