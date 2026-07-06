Як списати авто, знищене через обстріл: у МВС пояснили алгоритм

Після чергових російських атак по Україні чимало автомобілів було пошкоджено або повністю знищено. Для власників таких транспортних засобів Головний сервісний центр МВС нагадав порядок дій , який дозволяє безкоштовно вибракувати авто та, за потреби, відновити водійські документи.

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Алгоритм дій

Якщо транспортний засіб знищено внаслідок ворожого обстрілу, власник може звернутися до мобільного сервісного центру МВС. Такі центри працюють безпосередньо в районах, де ліквідовують наслідки атак. Попередній запис для отримання послуг не потрібен.

У мобільному сервісному центрі МВС можна:

здійснити вибракування транспортного засобу;

відновити посвідчення водія;

відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

отримати консультацію щодо необхідних адміністративних процедур.

Перед зверненням до сервісного центру власнику необхідно спочатку звернутися до правоохоронних органів — поліції, СБУ або іншого органу досудового розслідування — та отримати документ, який підтверджує статус потерпілої особи. Після цього документи можна подати до мобільного або будь-якого територіального сервісного центру МВС.

У МВС наголошують: навіть якщо автомобіль повністю знищений, він і надалі залишається зареєстрованим за власником, доки його офіційно не знімуть з державної реєстрації. Саме для цього і передбачена процедура вибракування.

Послуга є безкоштовною та доступна у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника. Звернутися може як сам власник автомобіля, так і його уповноважений представник.

Для оформлення необхідно надати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — за наявності;

номерні знаки — за наявності;

нотаріально посвідчену довіреність, якщо звертається представник.

Якщо реєстраційні документи або номерні знаки були втрачені чи викрадені, потрібно надати відповідну довідку або постанову правоохоронних органів.

У сервісному центрі зазначають, що вибракування транспортного засобу проводиться безкоштовно протягом одного робочого дня після подання всіх необхідних документів.

Водночас власникам варто врахувати важливу умову: після вибракування транспортного засобу відновити його державну реєстрацію вже неможливо. Також така процедура недоступна, якщо на автомобіль накладено обтяження.

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