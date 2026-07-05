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5 липня 2026, 9:15

Долар у боковику: аналітик назвав можливий курс гривні до осені

Національний банк, ймовірно, утримуватиме валютний ринок у контрольованому боковому діапазоні найближчими місяцями. Після рекордних інтервенцій регулятор фактично показав готовність стримувати різкі коливання курсу та не дозволяти долару швидко виходити за межі прийнятного коридору. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Національний банк, ймовірно, утримуватиме валютний ринок у контрольованому боковому діапазоні найближчими місяцями.

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Що прогнозує аналітик

За базовим сценарієм, офіційний курс долара може перебувати в діапазоні 44,40−44,90 грн/$, а готівковий — 44,70−45,20 грн/$. Для євро очікуваний коридор становить 51−52 грн за офіційним курсом і 51,25−51,85 грн на готівковому ринку.

Долар у боковику

Логіка дій НБУ зараз виглядає так: на верхній межі ринку регулятор тисне на курс валютними інтервенціями, а на нижній може виходити з купівлею валюти. Верхню межу ринку Нацбанк уже окреслив — це зона близько 45−45,5 грн за долар.

Нижня межа поки не виглядає так само чітко визначеною. НБУ ще не виходив із помітною купівлею валюти, яка могла б показати, де саме регулятор готовий підтримувати ринок знизу.

Коливання курсу, найімовірніше, залишатимуться контрольованими. Для цього в НБУ є достатній обсяг міжнародних резервів. Але стійкість такого сценарію залежатиме від кількох факторів — інфляційної динаміки, поведінки експортерів та імпортерів, обсягів зовнішнього фінансування і руху пари EUR/USD на світовому ринку.

Наприклад, якщо інфляція у США вийде суттєво вищою за очікування, долар може посилитися глобально. У такому випадку на українському готівковому ринку не можна виключати повернення курсу до 45,5 грн/$. Але фінальну межу такого руху все одно визначатиме НБУ через інтервенції.

Негативний сценарій

Альтернативний негативний сценарій передбачає послаблення продавців валюти та одночасне посилення попиту з боку покупців. Якщо це накладеться на зростання долара у світі, курс може знову повернутися в зону 45 грн/$ і вище.

У такій ситуації НБУ теоретично може провести ще один тиждень мільярдних інтервенцій. Але це вже створюватиме ризик критики з боку міжнародних партнерів. Причина — надмірне витрачання резервів і недостатня гнучкість курсу.

Саме тому регулятору доведеться балансувати між двома завданнями: стримувати панічні рухи на ринку, але не створювати враження фіксованого курсу. Надмірно жорстке утримання гривні може коштувати дорого, якщо попит на валюту залишатиметься високим.

Що це означає для ринку

Для населення базовий сценарій означає відносно спокійний валютний ринок без різких стрибків долара. Але це не гарантує зміцнення гривні. Йдеться радше про контрольований коридор, у якому НБУ згладжуватиме надмірні коливання.

Для бізнесу важливо, що курсова невизначеність тимчасово зменшується. Імпортери можуть планувати платежі в межах зрозумілого діапазону, експортери — оцінювати момент продажу валютної виручки. Водночас якщо НБУ утримуватиме курс занадто жорстко, частина продавців може відкладати продаж валюти в очікуванні вигіднішого рівня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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