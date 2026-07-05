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5 липня 2026, 16:32

Нафта Brent може подешевшати до $60 за барель — прогноз Citi

Ціна на нафту Brent може впасти до 60 доларів за барель до кінця року на тлі нормалізації судноплавства в Ормузькій протоці, прогнозує Citigroup. Цей прогноз поповнив низку «ведмежих» очікувань щодо світового ринку сировини, пише Bloomberg.

Ціна на нафту Brent може впасти до 60 доларів за барель до кінця року на тлі нормалізації судноплавства в Ормузькій протоці, прогнозує Citigroup.

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Що очікують у Citi

Аналітики Citigroup рекомендують фіксувати прибуток нафти на будь-яких літніх відскоках, очікуючи зниження вартості Brent до $60−65 за барель до кінця року, передає Bloomberg. На торгах у п'ятницю, 3 липня, ціна тримається на рівні $71,92. Нижче психологічної позначки $60 Brent не опускалася з січня.

Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку збільшило короткострокові постачання, забезпечивши нафтопереробні заводи додатковими обсягами сировини, пояснює Bloomberg. Це призвело до падіння цін: у другому кварталі вартість Brent впала на 30%, повністю нівелювавши все зростання періоду конфлікту між США та Іраном.

«Фундаментальні фактори ринку швидко відновлюють свої позиції, — зазначили аналітики Citigroup. — Потоки морських перевезень нормалізуються, китайські покупці, як і раніше, відсутні на ринку, фізичні ринки сирої нафти різко ослабли, а запаси скоротилися набагато менше, ніж очікувалося».

Тегеран і Вашингтон підписали меморандум про взаєморозуміння для припинення бойових дій, і обидві сторони прагнуть укладення постійної угоди. «Ми очікуємо, що меморандум залишиться в силі і в найближчі місяці переросте в повноцінну угоду, оскільки стимули до деескалації переважують альтернативні варіанти як для США, так і для більшої частини Близького Сходу», — зазначили в Citi.

Початковий період відновлення ринку нафти, як очікується, буде неспокійним, оскільки судноплавні маршрути тільки нормалізуються, страхові ринки адаптуються, а залишкові логістичні проблеми ще усуваються", додали експерти. «Однак повернення до організованих схем навігації та зростання обсягів перевезень говорять про те, що комерційні оператори все частіше оцінюють ризики як керовані, а не як непереборні», — пишуть вони.

Прогнози інших інвестбанків

«Ведмежі» настрої на ринку поділяють і інші великі інвестбанки, зазначає Bloomberg. У Goldman Sachs заявили, що світовий ринок нафти повернеться до надмірної пропозиції, як тільки повністю відновиться рух через Ормузьку протоку. На цьому фоні банк у середині червня знизив свій прогноз вартості Brent на четвертий квартал до $80 за барель (перш за очікували $90), розраховуючи на нормалізацію поставок сировини вже до кінця липня.

У свою чергу Morgan Stanley у червні двічі знизив прогнози щодо вартості нафти, також сигналізуючи про ризики надлишку сировини. Згідно з прогнозом банку, вартість сорту Dated Brent, який є еталоном для фізичного ринку, у третьому кварталі становитиме в середньому $90 за барель (колишній орієнтир — $100), а останні три місяці року опуститься до $80.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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