Нафта Brent може подешевшати до $60 за барель — прогноз Citi

Ціна на нафту Brent може впасти до 60 доларів за барель до кінця року на тлі нормалізації судноплавства в Ормузькій протоці, прогнозує Citigroup. Цей прогноз поповнив низку «ведмежих» очікувань щодо світового ринку сировини, пише Bloomberg.

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Що очікують у Citi

Аналітики Citigroup рекомендують фіксувати прибуток нафти на будь-яких літніх відскоках, очікуючи зниження вартості Brent до $60−65 за барель до кінця року, передає Bloomberg. На торгах у п'ятницю, 3 липня, ціна тримається на рівні $71,92. Нижче психологічної позначки $60 Brent не опускалася з січня.

Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку збільшило короткострокові постачання, забезпечивши нафтопереробні заводи додатковими обсягами сировини, пояснює Bloomberg. Це призвело до падіння цін: у другому кварталі вартість Brent впала на 30%, повністю нівелювавши все зростання періоду конфлікту між США та Іраном.

«Фундаментальні фактори ринку швидко відновлюють свої позиції, — зазначили аналітики Citigroup. — Потоки морських перевезень нормалізуються, китайські покупці, як і раніше, відсутні на ринку, фізичні ринки сирої нафти різко ослабли, а запаси скоротилися набагато менше, ніж очікувалося».

Тегеран і Вашингтон підписали меморандум про взаєморозуміння для припинення бойових дій, і обидві сторони прагнуть укладення постійної угоди. «Ми очікуємо, що меморандум залишиться в силі і в найближчі місяці переросте в повноцінну угоду, оскільки стимули до деескалації переважують альтернативні варіанти як для США, так і для більшої частини Близького Сходу», — зазначили в Citi.

Початковий період відновлення ринку нафти, як очікується, буде неспокійним, оскільки судноплавні маршрути тільки нормалізуються, страхові ринки адаптуються, а залишкові логістичні проблеми ще усуваються", додали експерти. «Однак повернення до організованих схем навігації та зростання обсягів перевезень говорять про те, що комерційні оператори все частіше оцінюють ризики як керовані, а не як непереборні», — пишуть вони.

Прогнози інших інвестбанків

«Ведмежі» настрої на ринку поділяють і інші великі інвестбанки, зазначає Bloomberg. У Goldman Sachs заявили, що світовий ринок нафти повернеться до надмірної пропозиції, як тільки повністю відновиться рух через Ормузьку протоку. На цьому фоні банк у середині червня знизив свій прогноз вартості Brent на четвертий квартал до $80 за барель (перш за очікували $90), розраховуючи на нормалізацію поставок сировини вже до кінця липня.

У свою чергу Morgan Stanley у червні двічі знизив прогнози щодо вартості нафти, також сигналізуючи про ризики надлишку сировини. Згідно з прогнозом банку, вартість сорту Dated Brent, який є еталоном для фізичного ринку, у третьому кварталі становитиме в середньому $90 за барель (колишній орієнтир — $100), а останні три місяці року опуститься до $80.