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5 липня 2026, 9:41

Хліб може стати дорожчим вже у липні: пекарі пояснили, чому

У липні в Україні хліб може подорожчати приблизно на 5%. Основною причиною називають зростання витрат виробників, насамперед на оплату праці після зміни умов бронювання працівників. Про це заявив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, повідомляє «РБК-Україна».

У липні в Україні хліб може подорожчати приблизно на 5%.

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Що впливатиме на ціну?

За словами Тараненка, ключовим фактором можливого підвищення цін стала постанова Кабінету Міністрів України № 692, яка змінила вимоги до рівня середньої заробітної плати на підприємствах для бронювання військовозобов'язаних працівників.

Якщо раніше цей показник становив близько 21 тис. грн, то тепер має бути приблизно 26 тис. грн.

Тараненко зазначив, що витрати на оплату праці перевищують 20% у структурі собівартості хліба. Відповідно, підвищення зарплат більш ніж на 20% збільшить витрати виробників приблизно на 5−6%.

«Саме цей чинник стане основною причиною подорожчання хліба. Я оцінюю можливе підвищення ціни приблизно у 5%», — пояснив він.

На переконання Тараненка, таке підвищення цін є вимушеним кроком і не пов'язане з бажанням виробників збільшити прибутки.

Він також зауважив, що на собівартість продукції впливають витрати на електроенергію, логістику, ремонт обладнання, імпортну сировину та спекотну погоду, однак їхній вплив є менш відчутним.

Водночас, за словами Тараненка, останнім часом ціни на борошно залишалися майже незмінними, а в окремих випадках навіть дещо знизилися, тому цей фактор істотно не впливає на кінцеву вартість хліба.

Він також підкреслив, що нового стрибка цін через надходження нового врожаю зерна цього літа не очікується. Більш точні прогнози, за його словами, можна буде зробити не раніше другої половини серпня, коли стане зрозумілою якість зерна та ситуація на світовому ринку.

Крім того, у галузі не прогнозують дефіциту жита, оскільки цьогорічний урожай, як очікується, повністю забезпечить внутрішні потреби країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
5 липня 2026, 11:42
#
Супер!!! Такой фигней оправдают все повышения!
+
0
bosyak
bosyak
5 липня 2026, 15:09
#
Не купляйте, якщо вважаєте ціну зависокою… Вас постійно хтось на щось примушує. У рабстві?
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0
bosyak
bosyak
5 липня 2026, 15:07
#
Враховуючи що кількість заброньованих 50% від персоналу — арифметика не збігається у 2 рази… :)
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
5 липня 2026, 16:14
#
Нужно запретить повышение цен на время военного положения и штрафовать барыг и спекулянтов. Кому война, а кому мать родная. Нет никаких оправданий повышению цен во время полномасштабки.
+
0
bosyak
bosyak
5 липня 2026, 17:12
#
Чому? Вам не приходить в голову що є інфляція, її причина війна. То чому хтось щось Вам має продавати за довоєнними цінами, у Вас зараз зарплатня теж довоєнна?
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