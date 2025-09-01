У Нідерландах перейшли на 4-денний робочий тиждень

Поки в багатьох країнах світу чотириденний робочий тиждень залишається мрією, у Нідерландах він фактично став реальністю. У 2024 році голландці працювали в середньому 32,1 години на тиждень, що є найкоротшим показником у Європі. І ключову роль у цій трансформації відіграли жінки, які змінили ринок праці, пише Fortune.

Європейський лідер за гнучкістю

Згідно з даними Євростату, Нідерланди випереджають інші європейські країни за тривалістю робочого тижня. Найближчі сусіди — Австрія, Німеччина та Данія — мають середній показник близько 34 годин.

Для порівняння, американці, що працюють повний день, у 2024 році відпрацьовували в середньому 42,9 години на тиждень, а понад третина зайнятих в ЄС працювали від 40 до 45 годин.

Як жінки змінили ринок праці

Перехід до коротшого робочого тижня в Нідерландах був поступовим і розпочався у 1980-х роках з масовим виходом жінок на ринок праці, переважно на посади з частковою зайнятістю.

Це змінило традиційну модель, де чоловік був єдиним годувальником, і призвело до адаптації податкового законодавства. У країні утвердилася модель, де один з батьків працює повний робочий день, а інший — неповний. Ця система, підкріплена податковими пільгами, стала стандартом для працівників обох статей, дозволяючи батькам гнучкіше поєднувати кар'єру та догляд за дітьми.

Вплив на безробіття та ситуація в США

Гнучкість на ринку праці позитивно вплинула на рівень зайнятості. У 1991 році рівень безробіття в Нідерландах становив 7,3%, а вже за десять років впав до 2,1%. Наразі він залишається на стабільно низькому рівні в 3,6%.

Натомість у США, де тиснуть на повернення до офісів, спостерігається тривожна тенденція. За перші шість місяців цього року 212 000 жінок залишили ринок праці, тоді як кількість працюючих чоловіків, навпаки, зросла. Це свідчить про те, що жорсткі робочі графіки можуть виштовхувати жінок із робочої сили.