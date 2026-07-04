Центробанки змінюють структуру резервів: чому золото виграє у долара

Світові центральні банки за останні 25 років суттєво змінили структуру резервів. Долар США й надалі залишається головним резервним активом, але його частка поступово скорочується, тоді як золото стало найбільшим вигодонабувачем цього зсуву. Про це свідчить аналіз Visual Capitalist на основі даних МВФ щодо валютного складу офіційних резервів COFER та міжнародної ліквідності IL.

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За оцінками видання, частка долара у світових офіційних резервах знизилася з майже 59% у 2000 році до менш ніж 40% на кінець 2025 року, якщо враховувати резерви ширше — разом із золотом. Частка золота за цей період зросла більш ніж удвічі та сягнула 24,5%.

Водночас у вузькому показнику валютних резервів COFER долар усе ще займає значно більшу частку. За даними МВФ, у IV кварталі 2025 року загальний обсяг світових валютних резервів становив $13,14 трлн, а долар залишався основною резервною валютою.

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Долар усе ще перший

Попри розмови про дедоларизацію, жодна валюта не змогла замінити долар у резервах центральних банків. Його позиції підтримують масштаб американської економіки, глибина ринку казначейських облігацій США, роль долара у світовій торгівлі та ціноутворенні на сировинні товари.

Євро залишається другою за значенням резервною валютою. Японська єна, британський фунт і китайський юань займають значно менші частки. За даними Reuters із посиланням на МВФ, у III кварталі 2025 року частка долара у валютних резервах становила 56,92%, євро — 20,33%, єни — 5,82%.

Це означає, що зниження ролі долара відбувається повільно. Центробанки диверсифікують портфелі, але не відмовляються від доларових активів. Для більшості країн долар досі залишається найбільш ліквідним і зручним інструментом для інтервенцій, зовнішніх розрахунків і управління платіжним балансом.

Золото стало головним переможцем

Найпомітніша зміна — зростання ролі золота. Його частка у світових резервах з початку 2000-х років зросла більш ніж удвічі й у 2025 році наблизилася до чверті загального обсягу резервів.

Причини не лише у фізичних закупівлях. Різке зростання цін на золото у 2024−2025 роках збільшило ринкову вартість уже наявних запасів центробанків. МВФ у липневому огляді також зазначив, що перевищення золота над часткою американських казначейських паперів у 2025 році було майже повністю зумовлене саме ціновим ефектом.

Та попит центробанків також відіграв свою роль. Visual Capitalist раніше писав, що найбільше золота з 2000 року наростили Росія та Китай — кожна країна додала понад 1800 тонн. Закупівлі золота активізувалися на тлі прагнення зменшити залежність від долара та захистити резерви від геополітичних ризиків.

На відміну від валют, золото не має суверенного емітента. Його не можна надрукувати рішенням центрального банку іншої країни, а ризик заморожування або санкційного обмеження для золота нижчий, ніж для активів у чужій фінансовій системі. Саме тому воно стало важливішим для країн, які хочуть зменшити політичні ризики резервів.

Дедоларизація без заміни

Поточні дані показують не крах долара, а поступову диверсифікацію. Центральні банки не переходять масово в одну альтернативну валюту. Вони розподіляють резерви між доларом, євро, золотом, єною, фунтом, юанем та іншими активами.

Для долара це означає повільну втрату частки, але не втрату статусу. Щоб інша валюта могла конкурувати з ним на рівних, потрібні великі та ліквідні ринки боргу, довіра до правової системи, відкритий рух капіталу й готовність світу тримати активи в цій валюті десятиліттями. Наразі жодна альтернатива не має такого набору переваг.

Як раніше писав «Мінфін», світові центробанки дедалі частіше говорять про бажання скоротити частку доларових активів у довгостроковій перспективі. Причина — політичні ризики, санкції, геополітична фрагментація та висока залежність від американської фінансової системи.

Для інвесторів цей тренд важливий як сигнал. Якщо центробанки нарощують роль золота у резервах, це підтримує довгостроковий попит на метал. Водночас долар залишається головною валютою світової фінансової системи, тому зміни в резервах будуть повільними. Диверсифікація вже триває, але вона більше схожа на перерозподіл ризиків, ніж на швидку відмову від долара.