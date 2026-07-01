Долар втрачає довіру центробанків: що відбувається зі світовими резервами

Світові центробанки вперше за три роки заявили про плани скоротити частку доларових активів у довгостроковій перспективі. Головна причина — зростання політичних ризиків, пов'язаних з американською валютою. Про це свідчать результати опитування Global Public Investor 2026, проведеного Офіційним форумом валютно-фінансових установ (OMFIF) серед 90 державних інститутів.

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Думку про неминучість дедоларизації поділяють також державні пенсійні та суверенні фонди.

Деталі

Світових центробанків, які планують скоротити вкладення в долар, виявилося більше, ніж тих, хто хоче збільшити їх: такий відхід від долара опитування OMFIF зафіксував вперше, зазначає Reuters.

Центробанки очікують, що через 10 років усереднений резервний портфель складатиметься лише на 52% із доларових активів, згідно зі звітом OMFIF. Основними бенефіціарами цього зсуву інвестори бачать євро та юань — через десятиліття їхні частки в резервах мають становити 23% і 5% відповідно. Для порівняння: у четвертому кварталі 2025 року частка долара становила близько 57%, надав Bloomberg дані МВФ.

«Прагнення до диверсифікації тепер стало ключовою особливістю управління резервами», — зазначили аналітики OMFIF.

Проте респонденти визнають, що обоє альтернативних валют мають фундаментальні проблеми, які не дозволяють їм повноцінно наздогнати долар. Саме тому 79% керуючих резервами упевнені: світова валютна система рухається до багатополярної структури, що веде до ще більшої фрагментації та невизначеності. Провідним бенефіціаром цього OMFIF називає золото.

У випадку з євро 55% опитаних вказали, що лише постійний та великомасштабний випуск облігацій у Євросоюзі підвищив би їхню готовність нарощувати активи. А щодо юаня інвесторам доводиться балансувати між незрілістю ринкової структури Китаю і очевидною вигодою від диверсифікації, передає Bloomberg.

«Долар продовжує домінувати в портфелях і, як і раніше, вважається неперевершеним з точки зору безпеки та ліквідності. Однак центробанки все частіше розраховують скоротити вкладення в нього як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, особливо на ринках, що розвиваються», — уклала команда OMFIF.

Чому центробанки охололи до долара

Хоча ключові ставки світових центробанків залишаються головним короткостроковим чинником під час ухвалення інвестиційних рішень, геополітичні ризики дедалі більше визначають довгострокові стратегії управління резервами, зазначають дослідники OMFIF. За останній рік ці ризики вийшли за рамки торгових воєн і тепер включають конфлікт на Близькому Сході, що змушує управляючих фондами активніше переглядати структуру своїх активів.

Останніми роками частка долара США утримувалась на відносно стабільному рівні — близько 57% станом на кінець 2025 року, згідно з даними Міжнародного валютного фонду (МВФ). Проте, як показує статистика, цей показник значно нижчий від історичних піків 1970-х років, коли частка долара у світових валютних резервах перевищувала 85%, резюмує Bloomberg.