Crédit Agricole запускає власний стейблкоїн у євро

Європейський банк Crédit Agricole оголосив про запуск EURXT (EURO eXchange Token), стейблкоїна, номінованого в євро . На початковому етапі актив буде доступний лише інституційним інвесторам і корпоративним клієнтам організації. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Деталі

Емітентом виступає дочірня структура банку Crédit Agricole Caisse d’Epargne Investor Services (CACEIS). Із релізу випливає, що EURXT — це токен електронних грошей на базі стандарту ERC-20 у мережі Ethereum, забезпечений євро за курсом 1 до 1.

Актив повністю відповідає регламенту MiCAR. У межах тестового запуску емітент випустив обмежений обсяг EURXT для підписки на токенізований фонд грошового ринку UCITS від Amundi.

Стейблкоїн покликаний стати стабільним цифровим розрахунковим інструментом для нових сценаріїв використання, зокрема токенізації. На початковому етапі актив буде доступний лише обмеженому колу клієнтів банку та певним інституційним інвесторам.

Резерви стейблкоїна на 100% складаються з готівки. Вони розміщені на банківських рахунках CACEIS.

«За допомогою EURXT ми надаємо нашим клієнтам стабільний і безпечний платіжний інструмент, що відповідає останнім європейським нормативним вимогам. Таким чином, ми створюємо надійне середовище для вивчення нових інвестиційних підходів, підвищення ефективності та підготовки до наступного покоління фінансових послуг», — заявив голова банку Олів'є Гавальда.