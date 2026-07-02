Атака росіян цієї ночі не була унікальна чи найбільша. Водночас значну кількість ракет не вдалося збити. Чому виникла ця проблема, розповів ведучий військового телебачення Армія TV Сергій Місюра.
Проблема з балістикою та Цирконами. Що продемонструвала нічна атака
Шахеди та крилаті ракети були запущені та збиті стандартною кількістю. Збито 476 з 494 та 44 з 46 відповідно. Чіткий рівень збиття 95%. Тут у нас проблем немає. Авіація збиває більшість, дрони-перехоплювачі також, все по своїх класах цілей.
Проблема з балістикою та Цирконами. Цього разу збили всього лише чотири з 24, та ні одного з чотирьох Цирконів.
Повторюю, атака не унікальна. Було і 33 балістики недавно. І вісім Цирконів. Ми збивали набагато більше. Проблема цього разу — не тільки у відсутності ракет-інтерсепторів. Я чітко чув, як і багато киян, виходи ракет Пак-3. Їх було точно більше, ніж чотири (кількість збитих Іскандерів).
Проблема збиття Цирконів — цього разу вони всі чотири були не з Криму. А з Брянської/Курської області. Через це гіперзвукова ракета летить до Києва втричі швидше, ніж з Криму. Не 6−8 хвилин, а дві! І при цьому в неї не така висока балістична траєкторія, як у Іскандера. В останнього 60 км, а Циркон вище 30−40км не піднімається. Дуже полога траєкторія та дуже велика швидкість.
По балістичних Іскандерах, як не прикро це говорити, але росіяни в черговий раз змінили алгоритми, курси та варіанти польоту. Вони це роблять не перший раз. І тому вночі, коли я писав, що багато наших виходів і все нормально, я чітко вірив, що один вихід інтерсептора — одне збиття.
І так було завжди, до цієї ночі.
Росіяни вчаться, змінюють алгоритми озброєння. Тут наші козаки з ППО повністю красунчики, вони не можуть зробити те, на що не розраховані ракети. Не нашого виробництва, на секундочку. Треба передавати американцям дані та також щось змінювати. А це все час.
Чесно, я очікував набагато більшої атаки. Лапті аж 17 днів готувались. Наче підняли аж 10 стратегічних літаків, але прилетіла стандартна кількість в приблизно 30 крилатих ракет. Навіть крилаті Іскандери не додали в хвилю.
По балістиці — знову працювала ракетна бригада. 24 ракети — це 12 пускових. Вони стояли по шість в двох областях — Курській та Брянській. Коли почалась перша хвиля балістики з Курської — пішли одразу й Циркони. А от на наступну хвилю з Брянської області Цирконів вже не вистачило.
Пускові не перезаряджали, стріляли штатним комплектом. Тобто все вказує на недостатність засобів. Було б більше — точно запустили б. Нам тут щастить.
Наші удари по їх підприємствах, що дотичні до виробництва балістики, покажуть свої плоди аж осінню. Поки ж — росіяни змінюють алгоритми та змушують ракети маневрувати проти наших перехоплювачів. Звісно, не буду розписувати, як це можна зробити, — і напевно вони так і роблять. Але на зараз — ми залишаємось вразливими до балістики. Сподіваюсь, що не надовго.
Ще раз підкреслю, що наше ППО — красунчики! Вони все чітко зробили та відбили більшість ракет. Співчуття сім'ям загиблих цієї ночі…
Коментарі - 4
Так, працюють швидше всього «з коліс», але й про склади не забувають.