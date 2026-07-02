Проблема з балістикою та Цирконами. Що продемонструвала нічна атака

Атака росіян цієї ночі не була унікальна чи найбільша. Водночас значну кількість ракет не вдалося збити. Чому виникла ця проблема, розповів ведучий військового телебачення Армія TV Сергій Місюра.

Шахеди та крилаті ракети були запущені та збиті стандартною кількістю. Збито 476 з 494 та 44 з 46 відповідно. Чіткий рівень збиття 95%. Тут у нас проблем немає. Авіація збиває більшість, дрони-перехоплювачі також, все по своїх класах цілей.

Проблема з балістикою та Цирконами. Цього разу збили всього лише чотири з 24, та ні одного з чотирьох Цирконів.

Повторюю, атака не унікальна. Було і 33 балістики недавно. І вісім Цирконів. Ми збивали набагато більше. Проблема цього разу — не тільки у відсутності ракет-інтерсепторів. Я чітко чув, як і багато киян, виходи ракет Пак-3. Їх було точно більше, ніж чотири (кількість збитих Іскандерів).

Проблема збиття Цирконів — цього разу вони всі чотири були не з Криму. А з Брянської/Курської області. Через це гіперзвукова ракета летить до Києва втричі швидше, ніж з Криму. Не 6−8 хвилин, а дві! І при цьому в неї не така висока балістична траєкторія, як у Іскандера. В останнього 60 км, а Циркон вище 30−40км не піднімається. Дуже полога траєкторія та дуже велика швидкість.

По балістичних Іскандерах, як не прикро це говорити, але росіяни в черговий раз змінили алгоритми, курси та варіанти польоту. Вони це роблять не перший раз. І тому вночі, коли я писав, що багато наших виходів і все нормально, я чітко вірив, що один вихід інтерсептора — одне збиття.

І так було завжди, до цієї ночі.

Росіяни вчаться, змінюють алгоритми озброєння. Тут наші козаки з ППО повністю красунчики, вони не можуть зробити те, на що не розраховані ракети. Не нашого виробництва, на секундочку. Треба передавати американцям дані та також щось змінювати. А це все час.

Чесно, я очікував набагато більшої атаки. Лапті аж 17 днів готувались. Наче підняли аж 10 стратегічних літаків, але прилетіла стандартна кількість в приблизно 30 крилатих ракет. Навіть крилаті Іскандери не додали в хвилю.

По балістиці — знову працювала ракетна бригада. 24 ракети — це 12 пускових. Вони стояли по шість в двох областях — Курській та Брянській. Коли почалась перша хвиля балістики з Курської — пішли одразу й Циркони. А от на наступну хвилю з Брянської області Цирконів вже не вистачило.

Пускові не перезаряджали, стріляли штатним комплектом. Тобто все вказує на недостатність засобів. Було б більше — точно запустили б. Нам тут щастить.

Наші удари по їх підприємствах, що дотичні до виробництва балістики, покажуть свої плоди аж осінню. Поки ж — росіяни змінюють алгоритми та змушують ракети маневрувати проти наших перехоплювачів. Звісно, не буду розписувати, як це можна зробити, — і напевно вони так і роблять. Але на зараз — ми залишаємось вразливими до балістики. Сподіваюсь, що не надовго.

Ще раз підкреслю, що наше ППО — красунчики! Вони все чітко зробили та відбили більшість ракет. Співчуття сім'ям загиблих цієї ночі…