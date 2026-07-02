У четвер, 2 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 74,61 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 4 коп. до 76,06 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
2 липня 2026, 16:01
Бензин знову подорожчав: скільки коштує пальне на АЗС
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Середні ціни на пальне 2 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин марки А-95 (преміум) — 78,74 грн/л (здорожчав на 1 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,61 грн/л (здорожчав на 1 коп.);
- Бензин марки А-92 — 69,58 грн/л (здорожчав на 78 коп.);
- Дизпальне — 76,06 грн/л (здешевшало на 4 коп.).;
- Середня ціна автогазу становить 40,59 грн/л, що на 2 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Ну от ці відгодовані ненавчені воювати, але навчені втікати викрадачі людей їздять, катаються по місту, 50% тих до кого вони підійдуть — матимуть відстрочку або бронь, а ті кого їм вдасться викрасти на вулиці - підуть в сзч, питання ,який кпд таких дій поліцаїв і тцкунів, якщо вони щодня на це витрачають невідомо скільки бензину, котрий їм держава надає за кошти платників податків?