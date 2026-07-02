Бензин знову подорожчав: скільки коштує пальне на АЗС

У четвер, 2 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 74,61 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 4 коп. до 76,06 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».