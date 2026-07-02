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2 липня 2026, 13:06

Нафта дешевшає після завершення переговорів між США та Іраном

У четвер, 2 липня, ціни на нафту знизилися. Напруга щодо можливих перебоїв із постачанням спала після заяви Катару про те, що Іран та США досягли прогресу в переговорах щодо судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters.

Нафта дешевшає після завершення переговорів між США та Іраном
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 10:58 ф'ючерси на європейську еталонну нафту Brent знизилися на $0,66 (0,92%) до $70,91 за барель. Водночас американська нафта WTI втратила $0,59 (0,86%), впавши до $67,99 за барель. Для обох марок це найнижчий рівень цін із 27 лютого.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Катару в соцмережі X, сторони досягли «позитивного прогресу» щодо пунктів меморандуму, який зупинив війну в червні. Утім, ознак того, що Вашингтон і Тегеран наблизилися до укладання довгострокового миру, наразі немає.

«Відновлення руху танкерів через протоку продовжує тиснути на ціни. Нафта, яка раніше була заблокована в Перській затоці, тепер виходить на ринок. Ці додаткові обсяги постачань наразі є головним стримуючим фактором для зростання котирувань», — коментує аналітик інвестиційного банку UBS Джованні Стауново.

Наступний раунд переговорів між американськими та іранськими дипломатами відбудеться вже після 9 липня — по завершенні церемоній поховання Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, додали в МЗС Катару.

Водночас два високопоставлені джерела в Тегерані зазначають, що Іран налаштований домогтися міжнародного визнання свого контролю над Ормузькою протокою. Зокрема, країна прагне отримати право стягувати мито з суден, що заходять до Перської затоки або залишають її, і готова відстоювати цю позицію навіть силою.

Експерти переглянули прогнози

На тлі укладеної угоди між США та Іраном і відновлення логістики через протоку, швейцарський банк UBS знизив свої прогнози на ціни на нафту марки Brent:

  • Прогноз на третій квартал знизили одразу на $25 — до $80 за барель.
  • Оцінку на четвертий квартал 2026 року знизили на $10 — також до $80 за барель.
  • Прогноз на 2027 рік зменшили на $10 — до $75 за барель.

Зі свого боку, аналітики HSBC вважають, що ринок зможе поглинути додаткові близькосхідні барелі за рахунок поступового поповнення комерційних запасів, чому також сприятиме завершення продажів нафти зі стратегічних резервів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у липні.

«Щойно цей короткостроковий надлишок пропозиції вичерпається, Brent може повернутися до позначки $80 за барель або навіть вище», — йдеться в аналітичній записці HSBC.

Чого чекати від ОПЕК+

Паралельно з цим ринок очікує на недільну зустріч ОПЕК+. Джерела повідомили, що країни-експортери нафти, найімовірніше, погодять чергове збільшення квот на видобуток уже з серпня.

У четвер Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що українські сили завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» у Нижегородській області рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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