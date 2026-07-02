Долар та євро пішли вгору: актуальні ціни в обмінниках 2 липня

У четвер, 2 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 10 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,61−45,09 грн. Євро купують за 50,81 грн, а продають за 51,44 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,70−44,80, євро — 51,18−51,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,85−44,88 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 50,11−51,14 грн/євро.

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