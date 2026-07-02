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2 липня 2026, 11:10

Авторинок України вийшов у невеликий плюс: які марки купують найчастіш

З січня по червень 2026 року в Україні було реалізовано близько 33 тис. нових легкових автомобілів. Це на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром».

З січня по червень 2026 року в Україні було реалізовано близько 33 тис.

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Найпопулярнішою маркою на українському ринку нових авто залишається Toyota. За перше півріччя українці придбали 4852 нові легкові автомобілі цієї марки. Це на 6% більше, ніж у січні-червні 2025 року.

Топ-10 брендів

До десятки найпопулярніших марок нових авто в Україні за підсумками першого півріччя увійшли:

  1. Toyota — 4852 авто, +6%;
  2. Renault — 3048 авто, +5%;
  3. Skoda — 2791 авто, +9%;
  4. Volkswagen — 2403 авто, -10%;
  5. BYD — 1918 авто, +8%;
  6. Hyundai — 1891 авто, +26%;
  7. BMW — 1785 авто, -7%;
  8. Mazda — 1434 авто, +49%;
  9. Nissan — 1269 авто, +11%;
  10. Suzuki — 1050 авто, -27%.

Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster. Модель традиційно має сильні позиції на українському ринку завдяки відносно доступній ціні, практичності та попиту з боку приватних покупців і корпоративного сектору.

Читайте також: Європейці змінили автомобільні вподобання: які моделі купують найчастіше

Хто зростав найшвидше

Серед брендів із першої десятки найпомітніше продажі збільшила Mazda — на 49%. Hyundai наростив реалізацію на 26%, Nissan — на 11%, Skoda — на 9%, BYD — на 8%.

Водночас частина брендів завершила перше півріччя зі спадом. Продажі Suzuki знизилися на 27%, Volkswagen — на 10%, BMW — на 7%.

Поява BYD у топ-5 підтверджує посилення позицій китайських виробників на українському ринку. Попит на такі авто підтримують електрифіковані моделі, ширший вибір комплектацій та цінова конкуренція з європейськими, японськими й корейськими брендами.

Що показує ринок

Невелике зростання продажів свідчить, що український ринок нових авто залишається стійким, але не демонструє швидкого відновлення. Попит підтримують заміщення зношеного автопарку, корпоративні закупівлі, потреби бізнесу та інтерес до кросоверів.

Водночас ринок стримують високі ціни на нові автомобілі, курсові ризики, обережність покупців і конкуренція з боку імпорту вживаних авто. Для багатьох українців новий автомобіль залишається дорогою покупкою, тому навіть помірне зростання продажів на 0,5% виглядає радше ознакою стабілізації, ніж повноцінного відновлення.

Як раніше писав «Мінфін», у 2026 році український авторинок зберігає попит на компактні кросовери та моделі масового сегмента. Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg та інші SUV регулярно входять до списків найпопулярніших моделей, що підтверджує головний тренд: покупці й надалі обирають практичні авто з вищим кліренсом і універсальним використанням.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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