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1 липня 2026, 9:42

Європейці змінили автомобільні вподобання: які моделі купують найчастіше

За підсумками перших п’яти місяців року Renault Clio став найпопулярнішим новим легковим автомобілем у Європі. Йдеться про ринок країн ЄС, ЄАВТ та Великої Британії, пише «Укравтопром».

За підсумками перших п’яти місяців року Renault Clio став найпопулярнішим новим легковим автомобілем у Європі.

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На другому місці опинився Volkswagen T-Roc, третю позицію посіла Dacia Sandero. До першої п’ятірки також увійшли Volkswagen Golf та Volkswagen Tiguan.

Топ-10 моделей

Рейтинг найпопулярніших нових легковиків у Європі виглядає так:

  1. Renault Clio
  2. Volkswagen T-Roc
  3. Dacia Sandero
  4. Volkswagen Golf
  5. Volkswagen Tiguan
  6. Tesla Model Y
  7. Opel Corsa
  8. Citroën C3
  9. Peugeot 2008
  10. Nissan Qashqai

Результати показують, що європейський ринок залишається змішаним: у топі одночасно присутні компактні міські моделі, кросовери та електромобіль Tesla Model Y.

Хто лідирує серед електромобілів

На ринку повністю електричних авто перше місце утримує Tesla Model Y. Вона також увійшла до загального топ-10 нових легкових автомобілів у Європі, посівши шосту сходинку.

За даними Reuters, у травні європейський авторинок зростав саме завдяки попиту на електрифіковані авто. Реєстрації повністю електричних машин у країнах ЄС, Великій Британії та ЄАВТ збільшилися на 39,1% у річному вимірі, тоді як продажі бензинових і дизельних авто знижувалися.

Читайте також: Де в Європі найбільше купують нові авто: рейтинг країн

Попит на Tesla Model Y також відновився після слабших періодів продажів. За даними Focus2Move, за підсумками січня-травня 2026 року Model Y піднялася на 23 позиції в загальному рейтингу європейського ринку та посіла шосте місце.

Що це показує

Лідерство Renault Clio свідчить, що компактні автомобілі залишаються сильним сегментом у Європі. Для покупців вони часто є компромісом між ціною, витратами на пальне, розміром і зручністю для міського використання.

Водночас присутність Volkswagen T-Roc, Tiguan, Peugeot 2008 та Nissan Qashqai у першій десятці підтверджує стійкий попит на кросовери. Європейські покупці продовжують обирати SUV навіть на тлі жорсткіших екологічних норм і дорожчого утримання.

Як раніше писав «Мінфін», у першій половині року європейський авторинок також демонстрував зростання ролі електрифікованих моделей. Це поступово змінює конкуренцію: традиційні бренди утримують сильні позиції в масовому сегменті, але в електромобілях Tesla та китайські виробники посилюють тиск на європейських автовиробників.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Kanarej
Kanarej
1 липня 2026, 17:13
#
Как по мне, ничего особо не изменилось. С европейскими реалиями компактные, экономные и недорогие автомобили и раньше были в тренде.
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