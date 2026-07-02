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2 липня 2026, 15:44

«POSтійна економія»: àбанк запустив нову акцію для бізнес-клієнтів

З 1 липня 2026 року àбанк запускає акцію «POSтійна економія» для нових бізнес-клієнтів, які раніше не мали відкритих рахунків у банку. У межах акції бізнес-клієнти можуть скористатися спеціальними умовами на торговельний еквайринг та обслуговування POS-терміналів, що зробить початок співпраці з àбанком вигіднішим.

З 1 липня 2026 року àбанк запускає акцію «POSтійна економія» для нових бізнес-клієнтів, які раніше не мали відкритих рахунків у банку.

Учасники акції отримують:

  • комісію за еквайринг — 1,2%, яка діятиме до 31 грудня 2026 року включно;

  • 0 грн абонплати за POS-термінал протягом дії акції за виконання її умов.

Абонентська плата у 0 грн діє за наступних умов:

  • здійснити не менше трьох безготівкових оплат бізнес-карткою в торговельно-сервісній мережі;

  • здійснити успішні безготівкові операції на загальну суму не менше 1 000 грн.

Щоб скористатися акцією, бізнес-клієнту необхідно в період її дії відкрити рахунок в àbank24 та підключити POS-термінал.

Скористатися умовами акції можна до 30 вересня 2026 року.

Після завершення перших трьох календарних місяців обслуговування POS-термінала здійснюється за стандартною абонентською платою — 500 грн на місяць.

В àбанку прагнуть, щоб фінансові сервіси для бізнесу були не лише сучасними, а й доступними. Саме тому банк створює пропозиції, які допомагають підприємцям заощаджувати на банківському обслуговуванні та зосереджуватися на розвитку власної справи.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користуються понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно зростає завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонує найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва в Україні шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.

Джерело: àбанк
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