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21 липня 2026, 8:07

Фінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали щодо підозрілих операцій на 194 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України у першому півріччі 2026 року передала правоохоронним органам 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Це майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Державна служба фінансового моніторингу України у першому півріччі 2026 року передала правоохоронним органам 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, загальна сума фінансових операцій, які стали предметом аналізу, становить 194,2 млрд грн. Йдеться не про доведені збитки, а про транзакції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, ухиленням від сплати податків, корупційними злочинами та іншими правопорушеннями.

Найбільше матеріалів стосується податків і корупції

За даними Держфінмоніторингу:

  • 499 матеріалів на 114,5 млрд грн стосуються можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
  • 269 матеріалів на 47,7 млрд грн пов'язані з імовірним розкраданням бюджетних коштів і корупційними правопорушеннями;
  • окремий напрям роботи стосується боротьби з так званими дроп-схемами.

За перші шість місяців року фахівці служби проаналізували понад 24 тисячі банківських рахунків та виявили більше 12 тисяч осіб, які мають ознаки участі у дроп-схемах. Загальна сума операцій, що можуть бути пов'язані з такою діяльністю, перевищує 18,5 млрд грн.

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Дропами називають осіб, які за винагороду передають третім особам свої банківські картки або доступ до рахунків. Надалі такі рахунки можуть використовуватися для переказу або легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Наступний крок — розслідування

Гетманцев наголосив, що передача матеріалів правоохоронним органам є лише початковим етапом боротьби з фінансовими злочинами.

На його думку, необхідно терміново припиняти схеми ухилення від оподаткування, контролювати використання бюджетних коштів, а також встановлювати організаторів дроп-мереж і кінцевих вигодонабувачів, а не обмежуватися власниками банківських карток.

Як раніше писав Мінфін, боротьба з дроп-схемами стала одним із пріоритетів державної політики у сфері фінансового моніторингу. НБУ, банки та правоохоронні органи останніми роками посилюють контроль за рахунками, які можуть використовуватися для незаконного руху коштів.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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