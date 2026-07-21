Українцям виплатять по 650 грн у серпні: кому нарахують допомогу до Дня Незалежності

У серпні 2026 року окремі категорії українців отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Для частини одержувачів її розмір становитиме 650 грн. Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета» з посиланням на чинне законодавство та порядок здійснення таких виплат.

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Одноразова допомога передбачена для ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також інших категорій громадян, визначених законодавством. Розмір виплати залежить від статусу отримувача.

Суми виплат відрізняються залежно від категорії одержувача, а кошти фінансуються з державного бюджету. Щороку уряд затверджує порядок та розміри таких виплат окремим рішенням.

Хто отримає 650 гривень

Виплату у розмірі 650 грн отримають:

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та загиблих Захисників і Захисниць України;

дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не уклали повторний шлюб;

один із подружжя померлого учасника війни, який не одружився повторно;

самотні дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій;

дружини або чоловіки жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге та мали статус особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин.

Для більшості одержувачів допомога буде нарахована автоматично разом із пенсійною виплатою у серпні.

Водночас громадянам, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду або належать до окремих категорій отримувачів, для призначення виплати необхідно звернутися до уповноважених органів і подати відповідну заяву.

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