У серпні 2026 року окремі категорії українців отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Для частини одержувачів її розмір становитиме 650 грн. Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета» з посиланням на чинне законодавство та порядок здійснення таких виплат.
Українцям виплатять по 650 грн у серпні: кому нарахують допомогу до Дня Незалежності
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Одноразова допомога передбачена для ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також інших категорій громадян, визначених законодавством. Розмір виплати залежить від статусу отримувача.
Суми виплат відрізняються залежно від категорії одержувача, а кошти фінансуються з державного бюджету. Щороку уряд затверджує порядок та розміри таких виплат окремим рішенням.
Хто отримає 650 гривень
Виплату у розмірі 650 грн отримають:
- члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та загиблих Захисників і Захисниць України;
- дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не уклали повторний шлюб;
- один із подружжя померлого учасника війни, який не одружився повторно;
- самотні дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій;
- дружини або чоловіки жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге та мали статус особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин.
Для більшості одержувачів допомога буде нарахована автоматично разом із пенсійною виплатою у серпні.
Водночас громадянам, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду або належать до окремих категорій отримувачів, для призначення виплати необхідно звернутися до уповноважених органів і подати відповідну заяву.
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