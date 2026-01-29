Multi від Мінфін
29 січня 2026, 15:05

Цифровий євро як «цифрова готівка»: ЄЦБ пояснив, як Європа посилює фінансову незалежність

Член Виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) П'єро Чиполлоне у своєму останньому інтерв'ю розставив крапки над «і» щодо майбутнього цифрового євро. На тлі геополітичних потрясінь 2025 року (зокрема подій у Венесуелі та Гренландії) питання власної платіжної системи стало для ЄС питанням виживання.

Цифровий євро — це не зброя, а страховка

Чиполлоне наголосив, що впровадження цифрового євро не є «оборонним кроком» проти когось конкретного. Це відповідь на реальність:

  • Зменшення розрахунків готівкою: У 2024 році частка готівкових розрахунків впала до 24% (порівняно з 40% у 2019-му).
  • Прогалина в е-комерції: Готівку неможливо використовувати в онлайн-покупках, які вже становлять понад третину всіх транзакцій.
  • Залежність: Європа не має єдиного цифрового способу оплати, який би працював безперебійно в усіх країнах ЄС без залучення неєвропейських провайдерів (як-от Visa чи Mastercard).

«Цифровий євро — це громадські гроші у цифровій формі. Наше завдання — надати людям засіб оплати, який уникне надмірної залежності від зовнішніх гравців», — зазначив Чиполлоне.

Відповідь критикам: чому не можна чекати на банки?

Дехто в Європарламенті пропонує зачекати, поки приватний банківський сектор сам створить альтернативу. Чиполлоне відкидає цю ідею.

Єдиний стандарт. Цифровий євро стане законним платіжним засобом. Кожен мерчант (продавець), який приймає картки, буде зобов’язаний приймати і цифровий євро.

Подолання фрагментації. Зараз кожен банк має свої стандарти. Цифровий євро запропонує єдиний відкритий стандарт для всієї Європи.

Онлайн-режим — обов’язковий. Пропозиції зробити цифровий євро лише «офлайновим» (як заміна фізичним монетам) Чиполлоне назвав нелогічними, оскільки це не вирішить проблему оплати в інтернеті.

Про незалежність центробанків та «атаки» на Пауелла

Коментуючи тиск на голову ФРС Джерома Пауелла в США, Чиполлоне підкреслив, що ЄЦБ залишається незалежним. Події в Штатах цікавлять Франкфурт лише через їхній вплив на європейську інфляцію.

Економічний прогноз

Попри геополітичну турбулентність останніх тижнів, представник ЄЦБ оптимістично оцінює ситуацію в єврозоні:

  • ВВП: демонструє стійкість і може навіть перевершити прогнози.
  • Інфляція: стабілізувалася близько цільового рівня у 2%.
  • Інвестиції: основний драйвер зростання на кінець 2025 року, що дозволяє економіці зростати без ризику стрибка цін.

Проте Чиполлоне попередив, якщо висока невизначеність триватиме довго, це вдарить по реальному сектору економіки та інвестиційних планах бізнесу.

Підготовка до запуску цифрового євро

Європейський центральний банк наразі перебуває на підготовчому етапі реалізації проєкту цифрового євро. Регулятор детально розробляє технічну архітектуру, правила гри та функціонал майбутньої цифрової валюти (CBDC), перш ніж винести фінальний вердикт щодо її випуску.

За задумом ЄЦБ, нова цифрова валюта має стати загальноєвропейським платіжним стандартом. Головні принципи дизайну:

  • Доступність: безперешкодний доступ до грошей центрального банку для кожного громадянина ЄС.
  • Аналог готівки: безкоштовність для базового використання та високий рівень приватності.
  • Фінансова стабільність: щоб цифрові євро не «висмоктали» гроші з банківських рахунків, ЄЦБ планує запровадити ліміти на зберігання та спеціальні механізми винагороди.

Баланс між інноваціями та роллю банків

Член Виконавчої ради ЄЦБ Філіп Лейн підкреслив, що проєкт не має на меті усунути комерційні банки з ринку. Навпаки, банки залишаться ключовими посередниками, які обслуговуватимуть роздрібних клієнтів, але вже з використанням нової державної інфраструктури.

Хто та чому критикує проєкт?

Попри амбітні плани, ініціатива стикається з серйозним опором з боку приватного сектору та частини політиків. Основні побоювання:

  • Відтік депозитів: банки бояться, що люди перекажуть гроші з поточних рахунків у «безпечні» цифрові гаманці ЄЦБ, що підірве здатність банків видавати кредити.
  • Високі витрати: впровадження нової системи потребує від фінансових установ значних капіталовкладень у технічне оновлення.
  • Сумнівний попит: скептики вказують на те, що роздрібні користувачі можуть не побачити реальної переваги цифрового євро над уже існуючими зручними картковими платежами чи Apple/Google Pay.
