До закриття міжбанку у вівторок, 23 червня, курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу, євро подешевшало на 26 копійок у купівлі та продажу.
23 червня 2026, 17:39
Євро різко подешевшало на міжбанку
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Відкриття 23 червня
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Закриття 23 червня
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Зміни
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44,90/44,93
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44,80/44,84
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10/9
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51,29/51,31
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51,03/51,05
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26/26
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,65−45,15 грн. Євро купують за 51,14 грн, а продають за 51,78 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,00, євро — 51,55−51,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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