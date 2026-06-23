Фейкові виплати у TikTok: українців ошукали на понад 1 млн грн

Національна поліція України викрила організовану групу шахраїв, які ошукали громадян більш ніж на 1 млн грн, видаючи себе за представників відомих гуманітарних організацій та благодійних фондів. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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Що відомо про схему шахраїв

За даними поліції, зловмисники проводили онлайн-трансляції у TikTok, під час яких представлялися працівниками Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, фонду «Повернись живим», Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. Під час етерів вони пропонували українцям нібито оформити грошову допомогу.

Щоб отримати «виплату», людям пропонували надати персональні та банківські дані. Саме таким чином шахраї отримували доступ до конфіденційної інформації та викрадали кошти з рахунків потерпілих.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та не довіряти повідомленням про фінансову допомогу, які поширюються через неофіційні канали — зокрема соціальні мережі, месенджери або сторонні сайти.

Важливо пам’ятати: міжнародні гуманітарні організації та благодійні фонди ніколи не запитують CVV-код, PIN-код, паролі або інші дані доступу до банківських рахунків. Вони також не вимагають сплати комісій чи будь-яких платежів за реєстрацію або отримання допомоги.

Крім того, офіційні організації не проводять реєстрацію на грошову допомогу через TikTok та інші неофіційні платформи. Усі заявки слід подавати лише через перевірені офіційні ресурси.

Громадянам радять не переходити за сумнівними посиланнями, не передавати банківські дані стороннім особам і перевіряти інформацію про виплати на офіційних сайтах організацій або державних установ.