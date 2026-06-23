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23 червня 2026, 18:50

Лише 10% українців готові довірити ШІ здійснення платежів — дослідження Visa

Українці дедалі активніше купують онлайн і користуються цифровими платежами, однак разом із розвитком ШІ та соціальної комерції зростають і ризики шахрайства. Нове щорічне дослідження Visa Stay Secure в Україні показало, як змінюється поведінка споживачів під час інтернет-покупок, наскільки вони довіряють сучасним платіжним інструментам і яких стандартів безпеки очікують від фінансових сервісів.

Українці дедалі активніше купують онлайн і користуються цифровими платежами, однак разом із розвитком ШІ та соціальної комерції зростають і ризики шахрайства.

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Споживачі активно використовують ШІ в процесі шопінгу

Українці дедалі активніше інтегрують штучний інтелект у процес покупок. 77% залучали ШІ як допоміжний інструмент під час шопінгу, зокрема для пошуку ідей для подарунків (54%), порівняння цін (47%), а також перевірки відгуків про товар та його рейтингу (43%).

Причина популярності очевидна: 9 із 10 опитаних вважають, що нові технології, зокрема інструменти на базі ШІ, роблять онлайн-покупки набагато швидшими й простішими. Штучний інтелект також дедалі більше впливає на пошук нових товарів: майже 2 з 5 (38%) уже відкривали для себе бренди чи продукти завдяки ШІ.

Водночас до здійснення транзакцій від їхнього імені користувачі ставляться обережніше. Наразі лише 10% українців готові довірити ШІ-агенту здійснення платежу, що підкреслює важливість формування довіри в епоху агентської комерції.

При цьому із розвитком штучного інтелекту споживачі дедалі частіше розглядають цю технологію як ключовий елемент у боротьбі з шахрайством. 59% українців вважають, що ШІ вже сьогодні допомагає легше розпізнавати шахрайські схеми, а 77% вважають, що ШІ відіграватиме критично важливу роль у захисті споживачів від зловмисників у майбутньому.

Соціальна комерція зростає, а разом із нею ризики шахрайства

Покупки через соціальні платформи стали звичним явищем: 58% споживачів в Україні уже купували товари безпосередньо через соцмережі. Водночас 65% українців не стикалися з фінансовим шахрайством протягом останніх 12 місяців. Серед тих, хто повідомив про такі випадки, найчастіше вони траплялися саме в соціальних мережах.

Діти можуть опинитися в зоні ризику

Дослідження також демонструє, що українські батьки відповідально ставляться до цифрової безпеки дітей. Майже половина опитаних (46%) зазначили, що їхні діти не мають доступу до мобільних платіжних застосунків або цифрових гаманців, а 58% не стикалися з випадками, коли дитина з їхнього оточення ставала жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу чи відеоігор.

Водночас 82% українців вважають, що юному поколінню все ще складно розпізнавати шахрайські схеми в інтернеті.

Споживачі очікують, що інституції візьмуть на себе провідну роль у захисті від шахрайства

Захист від шахрайства українці насамперед довіряють інституціям. 38% вважають, що основна відповідальність за безпеку має лежати на банках або фінансових установах, 32% покладають її на онлайн-маркетплейси, а на державні органи чи регуляторів та платіжних провайдерів такий обов’язок покладає кожен четвертий. Лише 17% вважають, що основна відповідальність за захист від шахрайства має лежати на самих споживачах.

Користувачі також очікують проактивних заходів безпеки. 70% почувалися б безпечніше, отримуючи сповіщення в режимі реального часу від банку або платіжного застосунку про підозрілі транзакції, тоді як 41% було б комфортніше використовувати відбиток пальця чи розпізнавання обличчя замість пароля для здійснення оплати.

Методика проведення дослідження

Дослідження Stay Secure було проведене компанією Wakefield Research на замовлення Visa у січні-лютому 2026 року.

Воно включало опитування 5 800 повнолітніх осіб із 17 країн регіону Центральної та Східної Європи, Близького Сходу на Африки (CEMEA): Бахрейну, Єгипту, Йорданії, Казахстану, Катару, Кенії, Кот-д'Івуар, Кувейту, Марокко, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману, Пакистану, ПАР, Саудівської Аравії, Сербії та України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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