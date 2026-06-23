Автівки «Укрпошти» протягом останніх двох місяців блокує польська митниця. Через це компанії довелося змінити доставку посилок та піти в обхід Польщі. Про це повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у своєму дописі у Facebook.
Польща заблокувала «Укрпошту»: в чому проблема
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«У нас доставка по території Польщі відбувається через Poczta Polska. Останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею, і ми змушені об'їжджати… і по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі»,
— зазначив Смілянський.
За його словами, за цей час компанія розробила інші логістичні маршрути. Тепер посилки везуть до Європи через дві інші держави:
- Угорщину;
- та Словаччину.
У цих країнах питань до Укрпошти під час перетину кордону не виникає.
Смілянський додав, що клієнти не помітили змін у роботі компанії через труднощі на польській митниці. Адже Укрпошті вдалося побудували альтернативні шляхи доставки.
Однак, звісно, витрати компанії ростуть, адже логістика стає довшою і відповідно дорожчою через високі ціни на пальне.
Очільник Укрпошти додав, що проблеми з митницею могли бути однією з причин, чому президент Володимир Зеленський відправив свій орден до Польщі «Новою Поштою», а не через державну компанію.
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