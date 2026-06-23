Toss Bank та Solana створять блокчейн-платформу для міжнародних розрахунків: що нового

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Toss Bank та Solana створять блокчейн-платформу для міжнародних розрахунків

Південнокорейський необанк Toss Bank та організація Solana Foundation уклали меморандум про взаєморозуміння. У межах цього партнерства сторони планують розробити сучасну фінансову інфраструктуру на базі технології блокчейн.

На початковому етапі співпраці банк зосередиться на тестуванні транскордонних переказів за допомогою стейблкоїнів. Технічні фахівці перевірять життєздатність системи та проведуть тестові розрахунки. Надалі Toss Bank планує масштабувати проєкт, залучивши іноземних партнерів, а також інтегрувати обов'язкові процедури верифікації користувачів (KYC) та протидії відмиванню коштів (AML).

Крім того, партнери вивчатимуть нові платіжні моделі, що базуються на цифрових активах. Керівництво Toss Bank розраховує, що висока швидкість та низькі комісії мережі Solana дозволять зробити міжнародні транзакції значно швидшими та вигіднішими для 15 мільйонів клієнтів фінустанови. Наразі банківський сервіс забезпечує перекази до 30 країн світу.

Для Solana Foundation це не перший досвід роботи на корейському ринку — організація вже має спільні ініціативи з такими гігантами, як Shinhan Card та Hanhwa Asset Management. Проте всі ці проєкти наразі перебувають на стадії пілотних випробувань, оскільки влада Південної Кореї все ще доопрацьовує нормативно-правову базу для криптоіндустрії.

У перспективі Toss Bank розглядає можливість ширшого застосування блокчейну не лише в платежах, а й у секторі токенізованих активів (RWA). Інтеграція цих технологій у реальні банківські продукти відбуватиметься поетапно, в міру пом'якшення та адаптації місцевого законодавства.

Рекордна серія відтоків: американські спотові біткоїн-ETF закрили шостий тиждень «у мінусі»

Американські спотові біткоїн-ETF продемонстрували найтривалішу серію негативної динаміки з моменту своєї появи на ринку, завершивши в мінусі вже шостий тиждень поспіль. Зокрема, станом на 18 червня чистий відтік капіталу з фондів склав $90,66 млн.

Загалом за останні півтора місяця інвестори вивели з цих інструментів сукупно $5,94 млрд.

Операційний директор біржі BTSE Джефф Мей пояснює таку тенденцію перетоком ліквідності в технологічний сектор, а саме в акції компаній, що займаються штучним інтелектом (ШІ). За його словами, фокус уваги великого капіталу наразі змістився на ШІ-індустрію на тлі очікувань майбутніх IPO масштабних гравців ринку, зокрема розробника OpenAI.

Попри історичну тривалість падіння, аналітики фіксують помітне уповільнення темпів виведення коштів. Якщо на початку червня щотижневі втрати фондів перевищували $1,7 млрд, то до середини місяця цей показник впав до $226 млн.

На думку аналітика CoinEx Джеффа Ко, поточна хвиля розпродажів уже наближається до свого завершення. Він підкреслив, що левова частка негативної динаміки була зумовлена фіксацією прибутку та закриттям великих арбітражних угод, а не реальним системним падінням інтересу до першої криптовалюти. Водночас довгострокові утримувачі активу, серед яких великі пенсійні фонди, не піддаються паніці та продовжують зберігати свої позиції.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $63 000. Додатковий тиск на крипторинок продовжують чинити глобальні макроекономічні чинники. Зокрема, йдеться про жорстку «яструбину» риторику нового голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Кевіна Уорша, який вкотре підтвердив намір американського регулятора безкомпромісно знижувати інфляцію до цільового рівня у 2%.

Експерти резюмують: котирування цифрових активів, найімовірніше, перебуватимуть у межах поточного цінового коридору (боковика) доти, доки ФРС не почне пом’якшувати монетарну політику або на ринку не з’являться потужні внутрішні драйвери для зростання.

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Стейблкоїн msUSD втратив прив’язку до долара після припинення співпраці з резервним партнером

Алгоритмічний або забезпечений стейблкоїн msUSD від проєкту Main Street тимчасово втратив прив’язку до долара США (депег). Інцидент стався після того, як провайдер верифікації резервів — компанія Accountable — в односторонньому порядку розірвала співпрацю з емітентом.

На тлі цієї новини курс токена короткочасно обвалився до катастрофічних $0,06, проте згодом зміг майже повністю відновити позиції. Наразі актив торгується поблизу позначки $0,99.

Представники Accountable пояснили, що рішення про негайне припинення співпраці з Main Street зумовлене невідповідністю проєкту внутрішнім стандартам компанії щодо прозорості та перевірки забезпечення.

«Main Street не змогла відповідати нашим стандартам верифікації. Ми усвідомлюємо, що ринки покладалися на цей канал даних, і продовжимо співпрацювати з партнерами екосистеми в міру розвитку ситуації», — офіційно заявили в Accountable.

У відповідь на кризу команда Main Street екстрено розробила план відновлення стабільності msUSD та винесла його на голосування ДАО (спільноти). Якщо користувачі підтримають ініціативу, постраждалі власники токенів, які відповідатимуть певним критеріям, зможуть розраховувати на компенсації та пріоритетне право на відшкодування втрачених коштів.

Співзасновник платформи Herd Ендрю Хонг оприлюднив детальний ончейн-аналіз інциденту, який вказує на критичний брак реального забезпечення токена:

Порожня скарбниця: За останні кілька днів інвестори масово погасили msUSD на суму близько $4 млн, що майже повністю спустошило ліквідність проєкту. Наразі реальні резерви для забезпечення токена становлять лише $4 000, тоді як в обігу перебуває 74 млн токенів (їхня поточна ринкова вартість оцінюється у $18 млн).

Ризики для DeFi-кредиторів: У кредитному протоколі Morpho активовані два ринки для msY із критично високими коефіцієнтами ліквідації (LLTV) на рівні 86% та 91,5%. При цьому близько $17,85 млн ліквідності іншого протоколу — Alpha — заблоковано саме в одному з цих пулів, що створює системні ризики.

Збій цінового оракула: Масових примусових ліквідацій позицій на ринку досі не відбулося лише через затримку оракула RedStone. Він востаннє оновлював цінові дані ще 20 червня і досі помилково відображає курс msUSD на позначці $1,0639.

Імунітет мережі Sonic: Водночас екосистема блокчейну Sonic майже не постраждає від колапсу, оскільки в цій мережі перебуває незначний обсяг активу — лише 164 000 msUSD.

Злам проєкту Taiko на $1,7 млн: емітент просить користувачів терміново вивести кошти, а біржі — заблокувати депозити

Команда популярного L2-рішення Taiko заявила про компрометацію механізму верифікації стану мережі. Ця вразливість поставила під пряму загрозу безпеку всіх міжмережевих мостів (bridges), розгорнутих усередині екосистеми. Розробники закликали користувачів негайно вивести свої активи, а централізовані торгові майданчики — тимчасово заблокувати операції з токеном TAIKO.

Згідно із заявою проєкту, через інцидент наявні протоколи безпеки мостів більше не діють. Наразі команда координує зусилля з Радою безпеки (Security Council) та партнерами для локалізації атаки, деактивації уражених компонентів та проведення комплексного технічного розслідування. Крім того, представники Taiko звернулися до криптобірж із проханням зупинити прийом депозитів у нативному токені до повного усунення проблеми.

За даними аналітичної компанії PeckShield, у результаті хакерської атаки зловмиснику вдалося викрасти цифрові активи на загальну суму близько $1,7 млн. Експерти зафіксували, що частину вкраденого обсягу — а саме 1,99 млн TAIKO (еквівалент приблизно $189 000) — хакер уже встиг переказати на централізовану біржу MEXC для подальшого обготівкування.

Спеціалісти з кібербезпеки з компанії BlockSec Phalcon оприлюднили результати попереднього розслідування. Згідно з їхніми даними, причиною зламу стала ймовірна компрометація ключа підпису SGX enclave (захищеного апаратного середовища), який відповідає за автентифікацію обчислень у мережі Taiko.

Маючи доступ до цього ключа, хакер зміг реалізувати наступний алгоритм: