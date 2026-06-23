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23 червня 2026, 9:02

ШІ вперше виграв справу в суді: чатбот допоміг фрилансерці відсудити борг

Британська юридична фірма на базі штучного інтелекту досягла знакової перемоги, вперше вигравши судову справу за допомогою юридичного чатбота, пише Telegraph.

Британська юридична фірма на базі штучного інтелекту досягла знакової перемоги, вперше вигравши судову справу за допомогою юридичного чатбота, пише Telegraph.► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоGarfield AI — чатбот, здатний складати юридичні документи, — успішно допоміг виграти спір у суді дрібних позовів на суму 7 тисяч фунтів стерлінгів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Garfield AI — чатбот, здатний складати юридичні документи, — успішно допоміг виграти спір у суді дрібних позовів на суму 7 тисяч фунтів стерлінгів.

Представляючи інтереси Тамірес Камал Такідір, фрилансерки у сфері управління персоналом, чатбот Garfield AI був використаний для подання позову проти компанії з індустрії гостинності через несплачені гонорари.

Такідір доручила чатботу підготувати юридичні листи та оформити матеріали справи перед трьохгодинним судовим розглядом у Суді графства Вандсворт. У процесі брали участь сім окремих свідків.

У суді її представляв Домінік Лі, нещодавно кваліфікований баристер із юридичної палати One Essex Court, який використовував документи, підготовлені ШІ-компанією.

«Я вважаю, що документи, підготовлені Garfield AI, були більш ніж достатніми для цілей цього судового процесу», — заявив Лі.

Генеральний директор Garfield AI Філіп Янг назвав це історичним моментом.

«Фрилансерка, яка виконала роботу і не отримала оплату, змогла довести свою справу до судового розгляду, відбити зустрічний позов і перемогти», — сказав він.

Компанію з індустрії гостинності, яку зобов’язали виплатити борг, представляли юридична фірма з Манчестера та баристер у суді.

Garfield AI є системою, здатною самостійно складати юридичні листи, подавати позовні заяви та навіть готувати судові заперечення без участі юристів.

У травні 2025 року компанія стала першою юридичною фірмою на базі штучного інтелекту, схваленою Управлінням із регулювання діяльності соліситорів Великої Британії (SRA), і досі залишається єдиною фірмою, яка повністю покладається на ШІ.

Чатбот працює зі справами на суму до 10 тисяч фунтів стерлінгів і стягує лише незначну частину витрат порівняно з традиційними юридичними фірмами.

Garfield AI може підготувати досудовий лист лише за 2 фунти стерлінгів, а позовну заяву — за 50 фунтів. Для порівняння, традиційні юридичні компанії за аналогічні послуги зазвичай беруть сотні фунтів.

Технічний директор Garfield AI Деніел Лонг заявив, що перемога в суді стала важливим підтвердженням ефективності таких технологій.

«Ця перемога демонструє, що регульовані юридичні послуги на базі штучного інтелекту можуть допомагати реальним людям через суди повертати реальні гроші», — наголосив він.

Джерело: Мінфін
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