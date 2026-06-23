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23 червня 2026, 8:43

Вашингтон дозволив продаж іранської нафти вперше за 47 років: умови угоди

Сполучені Штати офіційно дозволили продаж іранської нафти, пішовши на послаблення багаторічного санкційного режиму. Такий крок є частиною зусиль Вашингтона, спрямованих на укладення остаточної мирної угоди з Тегераном. Про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати офіційно дозволили продаж іранської нафти, пішовши на послаблення багаторічного санкційного режиму.

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Що відомо

Міністерство фінансів США оголосило про видачу відповідної генеральної ліцензії, яка дозволяє продаж сирої нафти, нафтопродуктів та нафтохімічної продукції іранського походження на тимчасовий період до 21 серпня.

Натомість іранська сторона взяла на себе зобов’язання щодо допуску інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та забезпечення вільного транзиту суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Умови договору

Згідно з оприлюдненим документом, іранську нафту дозволено імпортувати безпосередньо до Сполучених Штатів, якщо це необхідно для завершення її продажу, постачання чи розвантаження.

Варто зазначити, що США не імпортували іранську сировину в суттєвих обсягах ще з моменту запровадження перших жорстких обмежень після ісламської революції 1979 року.

Важливим економічним нюансом нової ліцензії є те, що всі виплати фінансових коштів на користь Ірану тепер офіційно дозволено здійснювати в доларах США. Водночас дія цієї ліцензії та послаблення обмежень не поширюються на Кубу, Північну Корею, а також на окупований росією Крим.

Нагадаємо

Вашингтон вперше застосував санкції проти Тегерана у 1979 році, коли революційно налаштовані студенти захопили американське посольство та утримували дипломатів у заручниках.

З того часу обмеження неодноразово розширювалися через розвиток іранської ядерної програми та фінансування угруповань, які США визнають терористичними.

Протягом років дії санкцій головними покупцями іранської нафти залишалися незалежні китайські нафтопереробні заводи, які купували сировину з великими знижками.

До поновлення американських санкцій у 2018 році значні обсяги палива також імпортували Індія, Південна Корея, Японія, Італія, Греція, Тайвань та Туреччина.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
23 червня 2026, 10:53
#
Да, обосрался рыжий по полной!
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