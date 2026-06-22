До закриття міжбанку в понеділок, 22 червня, курс долара додав 7 копійок у купівлі та продажу, курс євро подешевшав на 4 копійки у купівлі на та 5 копійок у продажу.
22 червня 2026, 17:29
Долар на міжбанку подорожчав на 7 копійок
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Відкриття 22 червня
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Закриття 22 червня
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Зміни
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44,83/44,86
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44,90/44,93
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7/7
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51,37/51,40
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51,33/51,35
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4/5
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,66−45,15 грн. Євро купують за 51,24 грн, а продають за 51,87 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,03−45,00, євро — 51,75−51,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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