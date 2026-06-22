Акції Getty Images злетіли на 130% після угоди з OpenAI

Акції Getty Images злетіли на 135% на торгах у понеділок, 22 червня, після того, як фотобанк оголосив про ліцензійну угоду з розробником ChatGPT — OpenAI.

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Що відомо про угоду

У рамках угоди зображення з медіатеки Getty Images будуть інтегровані у пошукові функції ChatGPT. Для самої компанії цей крок означає кардинальну зміну бізнес-стратегії.

Фінансові умови угоди сторони розкривати не стали, як і інформацію про те, чи OpenAI має право використовувати контент Getty для навчання своїх нейромереж.

Що з акціями

До зльоту 22 червня вартість Getty Images скоротилася приблизно на 55% з початку року, у тому числі через побоювання, що OpenAI та інші розробники штучного інтелекту переманять клієнтів компанії.

ШІ здатний створювати реалістичні зображення, а гравці, які стоять за цими інструментами, неодноразово вступали у конфлікти з фотографами та творцями контенту, чиї роботи використовувалися для навчання технологій, наголошує Bloomberg. Якийсь час Getty чинила опір: намагалася розробити власний генератор ІІ-зображень і подала до суду на Stability AI, розробника іншого популярного інструменту.

За останні три місяці інсайдери продали акції Getty Images на суму близько $0,4 млн, при цьому покупок з їхньої країни зафіксовано не було зафіксовано, пише видання Guru Focus. Це може вказувати на нестачу впевненості керівництва у найближчих перспективах компанії, вважає видання.

З огляду на всі ці сигнали інвесторам слід підходити до Getty Images з обережністю, уточнює Guru Focus. Хоча партнерство з OpenAI відкриває потенційні можливості для зростання, фінансові метрики компанії вказують на приховані вразливості, які можуть вплинути на довгострокову стабільність, додає видання.