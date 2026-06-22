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22 червня 2026, 16:10

Міноборони змінило підхід до закупівель дронів: як тепер обирають БпЛА для фронту

Із загальної кількості БпЛА, які Агенція оборонних закупівель ДОТ закуповує для Сил оборони, 95% — українського виробництва. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Із загальної кількості БпЛА, які Агенція оборонних закупівель ДОТ закуповує для Сил оборони, 95% - українського виробництва.

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Минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває надалі.

Як DOT-Chain Defence допомагає українському ринку дронів

Важливу роль у розвитку українського ринку безпілотних систем відіграв запуск маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Система створила ринкову модель, у якій рішення про закупівлю ухвалюють безпосередні користувачі — військові бойових бригад. Зокрема, це:

  • посилило конкуренцію між виробниками;
  • створило стимули для покращення сервісу та вдосконалення продукції;
  • дало виробникам можливість прогнозувати попит і масштабувати виробництво.

У результаті український ринок БпЛА зміг кратно наростити виробничі спроможності та сьогодні забезпечує абсолютну більшість закупівель у цій категорії.

Новий підхід до закупівель дронів

Нагадаємо, Міністерство оборони України впровадило новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба у дронах формується автоматично на основі якісних даних з поля бою — без людського фактора, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

Генеральний штаб ЗСУ за запитом підрозділів формує перелік БпЛА для закупівлі тільки з технічними характеристиками — без назви чи конкретного виробника.

Які конкретні вироби відповідно до бойових задач закуповувати для підрозділів на фронті, визначає рейтинг БпЛА на основі бойових даних з цифрових систем — еБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

Майже пів мільйона БпЛА та техніки через DOT-Chain Defence

За менш ніж пʼять місяців 2026 року військові вже отримали 485 000 БпЛА та іншої техніки загалом на 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, розроблений Агенцією оборонних закупівель ДОТ.

Принцип роботи маркетплейсу такий: військо обирає — держава забезпечує. Агенція бере на себе контракти, оплату та контроль поставок. Усе працює в цифровому форматі, без паперових процесів і тривалих погоджень.

Від замовлення до отримання засобу з наявності військовими минає в середньому 9 днів.

DOT-Chain Defence також інтегрований із Brave1 Market, де військові можуть замовляти додаткові дрони та техніку за єБали в межах програми Армія дронів.Бонус.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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