ЄС посилює тиск на китайський автопром: під ударом PHEV

ЄС готує мита на китайські плагін-гібридні авто (PHEV), які стануть продовженням компенсаційних тарифів, введених у листопаді 2024 року на вироблені в Китаї електромобілі, які становлять до 35% на додаток до стандартного 10-відсоткового імпортного мита ЄС, пише «Укравтопром».

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Продажі PHEV в Європі

Продажі PHEV, які раніше скорочувалися в Європі, різко відновилися завдяки китайським моделям із великим запасом ходу на електротязі. Їх продажі у квітні зросли на 236%.

Модель BYD Seal U стала найпопулярнішим PHEV в ЄС за підсумками квітня, що допомогло BYD посісти друге місце за обсягами продажів PHEV після Volkswagen Group.

Водночас китайські автовиробники також прискорюють реалізацію планів щодо відкриття європейських складальних підприємств, зокрема BYD в Угорщині, SAIC в Іспанії.