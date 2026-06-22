Де $1000 заробляють за 16 годин, а де — за 86: рейтинг країн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 червня 2026, 13:21

Де $1000 заробляють за 16 годин, а де — за 86: рейтинг країн

Скільки часу потрібно працювати, щоб заробити 1000 доларів? У Колумбії відповідь приблизно 86 годин. У Люксембурзі та Ісландії — лише 16. Visualcapitalist підготував інфографіку, в якій показано скільки часу потрібно середньому працівнику, щоб заробити 1000 доларів.

Скільки часу потрібно працювати, щоб заробити 1000 доларів?

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки годин роботи дозволяє заробити 1000 доларів?

Працівникам у країнах з найнижчим рейтингом потрібно більш ніж у п'ять разів більше годин, щоб заробити 1000 доларів, ніж працівникам у країнах з найвищим рейтингом. Розрив коливається від 16 годин у Люксембурзі та Ісландії до 86 годин у Колумбії.

У таблиці даних нижче показано кількість відпрацьованих годин на 1000 доларів США, зароблених країною, у доларах, скоригованих за паритетом купівельної спроможності:

Європа домінує на вершині рейтингу. Люксембург, Ісландія, Швейцарія, Норвегія,Данія та Нідерланди — усі вони потребують менше 20 годин роботи, щоб заробити 1000 доларів.

Для порівняння, середньостатистичному американському працівнику потрібно близько 22 годин, щоб заробити 1000 доларів, що ставить США серед країн з високим рівнем заробітку, але все ще відстає від кількох європейських економік.

Латинська Америка заробляє менше, працюючи більше

Колумбія та Мексика знаходяться в нижній частині рейтингу, де для заробітку 1000 доларів потрібно відповідно 86 та 78 годин роботи. Обидва показники більш ніж утричі перевищують рівень США та більш ніж у чотири рази вищі, ніж у Люксембурзі.

Хоча працівники в цих країнах часто працюють приблизно стільки ж або навіть більше годин на рік, скільки працівники в багатших економіках, середня заробітна плата залишається значно нижчою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
22 червня 2026, 13:25
#
Минфин, где рейтинг для Украины? Я знаю людей которые 1000 долларов зарабатывают меньше чем за час.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
22 червня 2026, 14:02
#
Циклоп, в україні є потужні тцкуни мільйонери, котрі декларують своє незаконно нажите майно і вони за 5 секунд отримують кілька десятків тисяч доларів за свої хабарницькі пропозиції з використанням власного службового становища
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
22 червня 2026, 15:12
#
Покажите пожалуйста обвинительные приговоры в суде? Пока же это ваши слова и распространение рососийский нарративов и примитивной ипсошечки.
+
0
beb
beb
22 червня 2026, 13:46
#
Виходить в Колумбії заробляють більше 11 долярів за годину…непогано…
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
22 червня 2026, 14:03
#
В потужній україні все потужніше

В Україні середня заробітна плата становить приблизно $0,65--$0,75 (приблизно 29--30 тис. грн на місяць) за годину роботи. Сума може змінюватися залежно від регіону та професії:
Мінімальна ставка: Мінімальна зарплата за законом становить 52--64 грн (≈ $1,1--$1,4) за годину. Зазвичай найнижчу ставку отримують різноробочі або прибиральниці (близько 75 грн або $1,6 за годину) (гугл)
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
22 червня 2026, 15:14
#
Как вы считаете? Возьмем зарплату в 30 тыс грн, по трудовому кодексу рабочий месяц 160 часов (8 часов в день, 5 дней в неделю, условно 4 недели в месяц). Получается 30000/160=187.5 грн в час или $4.17 в час.
+
+15
astr
astr
22 червня 2026, 14:38
#
От бельгійцям не пощастило — аж 21 рік мають праюцвати за $1000
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають EconomistPetya, Олексій А и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами