Де $1000 заробляють за 16 годин, а де — за 86: рейтинг країн

Скільки часу потрібно працювати, щоб заробити 1000 доларів ? У Колумбії відповідь приблизно 86 годин. У Люксембурзі та Ісландії — лише 16. Visualcapitalist підготував інфографіку, в якій показано скільки часу потрібно середньому працівнику, щоб заробити 1000 доларів.

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Скільки годин роботи дозволяє заробити 1000 доларів?

Працівникам у країнах з найнижчим рейтингом потрібно більш ніж у п'ять разів більше годин, щоб заробити 1000 доларів, ніж працівникам у країнах з найвищим рейтингом. Розрив коливається від 16 годин у Люксембурзі та Ісландії до 86 годин у Колумбії.

У таблиці даних нижче показано кількість відпрацьованих годин на 1000 доларів США, зароблених країною, у доларах, скоригованих за паритетом купівельної спроможності:

Європа домінує на вершині рейтингу. Люксембург, Ісландія, Швейцарія, Норвегія,Данія та Нідерланди — усі вони потребують менше 20 годин роботи, щоб заробити 1000 доларів.

Для порівняння, середньостатистичному американському працівнику потрібно близько 22 годин, щоб заробити 1000 доларів, що ставить США серед країн з високим рівнем заробітку, але все ще відстає від кількох європейських економік.

Латинська Америка заробляє менше, працюючи більше

Колумбія та Мексика знаходяться в нижній частині рейтингу, де для заробітку 1000 доларів потрібно відповідно 86 та 78 годин роботи. Обидва показники більш ніж утричі перевищують рівень США та більш ніж у чотири рази вищі, ніж у Люксембурзі.

Хоча працівники в цих країнах часто працюють приблизно стільки ж або навіть більше годин на рік, скільки працівники в багатших економіках, середня заробітна плата залишається значно нижчою.