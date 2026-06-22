Гривня трохи зміцнилася: скільки коштують долар і євро 22 червня

У понеділок, 22 червня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро втратило 2 копійки у купівлі та 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 12 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,62−45,14 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−45,00. Євро 51,80−52,00.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,83−44,86 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,37−51,40 грн/євро.

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